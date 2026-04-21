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洛杉磯道奇隊日籍強投佐佐木朗希本季表現持續低迷，在昨（20）日對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中，再次於第5局崩盤，導致球隊遭遇賽季首次連敗。目前佐佐木朗希的戰績為0勝2敗、防禦率高達6.11，美國當地媒體與球迷對其表現已漸失耐心，網路上甚至掀起「佐佐木應轉任牛棚」的強烈聲浪，連帶讓力挺他的教頭羅伯斯（Dave Roberts）成為眾矢之的。根據統計顯示，佐佐木朗希本季的表現呈現極端的兩極化，第1至2局防禦率為0.00。4場比賽共8局的投球中，未失掉任何分數。第3局起合計9又2/3局投球失掉12分（全為自責分），防禦率飆升至11.17。數據清楚說明，佐佐木在面對打線第2輪時便會徹底失守。當地球迷紛紛在社群平台開砲，直指：「佐佐木不應該先發」、「他只適合擔任1到2局的救援投手」。道奇隊目前的處境極其尷尬。新任守護神迪亞茲（Edwin Díaz）因右肘受傷需接受手術，上半季已確定報銷；而資深後援崔南（Blake Treinen）近期表現同樣荒腔走板。在牛棚防線崩潰的情況下，將擁有超過160公里火球與大角度指叉球的佐佐木朗希移至救援位置，已成為許多專家眼中最合理的選項。去年球季佐佐木傷癒復出後，也曾在季後賽承擔守護神重任並繳出佳績。球迷認為與其讓他在先發位置上反覆掙扎，不如將其「威力極大但續航力有限」的特質，用於填補目前的牛棚破洞。儘管數據慘不忍睹，道奇總教練羅伯斯在賽後仍維持「過度保護」的態度，稱讚佐佐木的投球「很有效率」，僅語帶保留表示「希望他能投滿5局」。這番言論引發當地球迷強烈不滿，紛紛留言質疑：「道奇這賽季6敗中，有3敗發生在佐佐木先發那天，教練請清醒一點！」、「讓他去小聯盟調整兩個月吧」。面對先發投不滿5局、防禦率破6的窘境，道奇隊若要維持奪冠競爭力，已沒有太多空間揮霍先發順位。目前輿論普遍認為，羅伯斯應立即考慮將佐佐木配置轉往牛棚，或將其下放小聯盟調整。