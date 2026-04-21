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民進黨團前總召柯建銘，在2025年國民黨團突襲通過反廢死、反戒嚴公投案時，氣到在議場持拐杖敲擊桌面，結果杖斷飛出擊中藍委徐巧芯，遭依過失傷害罪起訴，沒想到台北地院今（21）日開庭審理，柯建銘竟無故缺席，讓法官震怒下令拘提，不過依法規定，開議期間不能逮捕立委，因此撤銷拘提。對此，徐巧芯向《NOWNEWS今日新聞》表示，「民進黨一直說延會是為了保護國民黨立委，但目前看來唯一被保護到的是連請假都懶得請的柯建銘。」2025年國民黨團突襲通過「反廢死」、「反戒嚴」2公投案，讓措手不及的民進黨團總召柯建銘氣到數度拿拐杖敲桌，不僅把桌子敲凹，更不慎敲斷拐杖，擊中一旁的國民黨立委徐巧芯。事後徐巧芯驗傷「右手肘鈍挫傷」，提告過失傷害罪。台北地院原定今日下午2時45分開庭審查程序，但柯建銘無故未到庭，也未穩任律師到庭，經庭務員現場點名3次，承審法官呂政燁在等候10分鐘仍不見柯建銘現身，當庭諭知囑託拘提。不過根據《憲法增修條文》第4條第8項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」；因此法官撤銷拘提，改訂為6月23日再開庭。徐巧芯接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時則說，「民進黨一直說延會是為了保護國民黨立委，但目前看來唯一被保護到的是連請假都懶得請的柯建銘」