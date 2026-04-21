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中東戰事導致油價上漲，包括航空業也受到影響，華航、長榮、星宇航空陸續發函公告，貨運燃油附加費再度調漲。華航董事長高星潢提到，因應旅客需求調整運能，同時合理反映成本，只要有需求就會做，目前燃油成本占整體營運成本近4成，但目前觀察市場並未受到油價波動有太大影響。高星潢今（21）日出席「2026 華航馬拉松星光夜跑」記者會，接受媒體聯訪時被問到近日油價對於整體營運的衝擊。他表示，主要以3大原則為首要，包括不讓航班中斷、也會滿足旅客的需求調整，同時合理反映油價成本。高星潢指出，基本上有需求就會做，因為觀察近期的狀況，並沒有受到油價影響，包括友航的載客率也非常高。不過，第二季的情形，他則說「要張大眼睛看」，因為油價波動相當大。對於油料避險，高星潢透露，先前有進行，但因為油價起伏變動太小時，進行油料避險沒意義，若變動太大才進行，則是來不及。至於受到中東戰火影響，轉機客源可能因此分散，高星潢則說，過去就曾強調直飛，對客人而言仍符合需求，因為時間沒有增加太多；在航線部分有增班、有調整，整體是因應客人需求。