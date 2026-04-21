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散熱股王奇鋐今（21）日釋出強勁的營運展望，經營團隊宣告公司年度營收已首度飛越千億元。為了拉開與競爭對手的差距，奇鋐宣布2026年將投入高達150億元以上的資本支出。奇鋐談及目前市場最火熱的液冷散熱，表示早期在PC與網通時代，市場僅需風冷散熱即可滿足，但奇鋐選擇投入龐大資源進行液冷技術研發，10年研發期幾乎沒有帶來實質獲利，直到近期AI伺服器應用全面落地，這項前瞻技術才終於迎來史無前例的大豐收。受惠於AI浪潮，奇鋐2025年的財報繳出極其耀眼的成績單。全年營收高達1396.39億元，年增率衝上驚人的94.59%，規模首度突破千億大關。其中，來自AI伺服器客戶的貢獻更已佔據公司整體營收的一半以上。現階段若想搶下大型雲端服務供應商（CSP）的旗艦級訂單，首要條件就是必須具備龐大且穩定的產能。為此，奇鋐挾帶規模優勢大舉啟動擴產計畫，預計今年將投入超過150億元的資本支出，且明年的投資力道還會更強。奇鋐經營團隊認為，隨著晶片算力不斷飆升，散熱已成為未來日常科技中不可或缺的關鍵基礎設施，透過強大的散熱技術，AI運算才能完美發揮效能。除了AI伺服器，包含自駕車、機器人、低軌衛星等眾多邊緣AI（EdgeAI）應用，未來對液冷散熱的需求都將越來越廣泛。