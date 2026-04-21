台灣自來水公司第六區管理處公告表示，為配合台南市政府站前圓環改建，將辦理管線更新工程，導致台南市東區、北區與中西區多個鄰里需配合停水。影響時間為4月28日上午9時至4月29日上午8時停水23小時，用戶數共3萬6757戶，提醒用水戶提早儲水，並留意停水期間及恢復供水初期的相關狀況。
台南火車站前廣場圓環準備改建！台水公告3區4/28停水23小時
台灣自來水公司第六區管理處說明，為配合台南市政府推動「台南火車站站前廣場圓環改建」，將同步辦理站前廣場管線汰換工程。施工時間自4月28日上午9時起至4月29日上午8時止，預計停水23小時。受影響範圍包括台南市東區、北區與中西區，停水戶數共計3萬6757戶。
台水指出，考量施工進度與周邊通行安全，工程期間將於工區周邊實施交通管制措施，呼籲用路人配合現場指示改道行駛，並提高警覺注意安全。若施工期間遇到豪雨或發布颱風警報，工程時程將順延，連帶停水時間也會調整，相關資訊將另行公告通知。
◼︎台南市4/28停水範圍一次看
🕦停水時間：4月28日上午9時至4月29日上午8時（共23小時）
📌停水原因：辦理台南火車站站前廣場汰換管線工程之新、舊供水幹管銜接工程。
📍停水影響區域
◼︎東區：圍下里、大同里、成大里（大學路西段以南）、東門里。
◼︎北區：公園里、北華里、大興里、小北里（和緯路以南）、長興里。
◼︎中西區：南美里、南門里、城隍里、小西門里、永華里、法華里、赤嵌里、 郡王里、開山里。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
自來水公司提醒，停水期間切勿將接在水龍頭上的橡皮管浸入容器水中，以避免發生虹吸作用造成水質污染。恢復供水初期，水質可能出現短暫混濁情形，建議暫勿直接取用，待水質恢復清澈後再使用。如需進一步了解停水資訊，可聯繫台南給水廠（06）3036097、台南服務所（06）2370021，或撥打24小時客服專線1910查詢。
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台灣自來水公司第六區管理處說明，為配合台南市政府推動「台南火車站站前廣場圓環改建」，將同步辦理站前廣場管線汰換工程。施工時間自4月28日上午9時起至4月29日上午8時止，預計停水23小時。受影響範圍包括台南市東區、北區與中西區，停水戶數共計3萬6757戶。
台水指出，考量施工進度與周邊通行安全，工程期間將於工區周邊實施交通管制措施，呼籲用路人配合現場指示改道行駛，並提高警覺注意安全。若施工期間遇到豪雨或發布颱風警報，工程時程將順延，連帶停水時間也會調整，相關資訊將另行公告通知。
🕦停水時間：4月28日上午9時至4月29日上午8時（共23小時）
📌停水原因：辦理台南火車站站前廣場汰換管線工程之新、舊供水幹管銜接工程。
📍停水影響區域
◼︎東區：圍下里、大同里、成大里（大學路西段以南）、東門里。
◼︎北區：公園里、北華里、大興里、小北里（和緯路以南）、長興里。
◼︎中西區：南美里、南門里、城隍里、小西門里、永華里、法華里、赤嵌里、 郡王里、開山里。
❗停水注意事項
自來水公司提醒，停水期間切勿將接在水龍頭上的橡皮管浸入容器水中，以避免發生虹吸作用造成水質污染。恢復供水初期，水質可能出現短暫混濁情形，建議暫勿直接取用，待水質恢復清澈後再使用。如需進一步了解停水資訊，可聯繫台南給水廠（06）3036097、台南服務所（06）2370021，或撥打24小時客服專線1910查詢。