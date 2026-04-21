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受惠AI需求帶動，反映出需求暢旺，台灣封測大廠京元電子（2449）先前再次大幅調升2026年度的資本支出，由原先的新台幣393億元上修至500億元。對此，外資法人也接連上調目標價，有法人給予目標價為388元。京元電子在2025年12月底公告2026年資本支出新台幣393.72億元，超越2025年的370億元規模，10日宣布再增加資本支出至500億元，規模不斷刷新公司紀錄。京元電子表示，資本支出上修主要是配合營運需要，以備產能擴充需求，資金來源將採自有資金及融資，資本支出預算的執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額將依執行進度及付款條件決定。對此，法人評估，京元電今年產能將擴充30%至50%，其中積極擴充高功率預燒老化（Burn-in）測試產能。此外，法人也預估，隨著晶片測試複雜化，京元電今年營收將年增超過4成，且明年成長幅度更大，今年毛利率也將逼近4成，明年更可望進一步優化，帶動近年營運大成長。京元電子調高資本支出，顯示出半導體測試需求極度暢旺，對此，美系外資表示，2026年資本支出大幅加碼，明確釋放出測試需求爆發的訊號。另外，根據美系外資最新訪查，這額外增加的100億元資本支出，主要將用於滿足博通與聯發科合作TPU相關的廠房與無塵室建設及設備添購。由於現有廠區空間已面臨不足，京元電子正積極為2027年的產能需求預先尋求解決方案。因此，美系外資對半導體產業維持「具吸引力」的看法，並給予京元電子「優於大盤」的投資評等，目標價上看每股新台幣338元。另外，法人指出，AI前景一片大好，帶動台積電營運前景展望樂觀；而台積電為因應出貨需求，除了不斷擴增生產能量外，也大量釋出外包訂單，特別是台積電先進封裝產能供不應求，擴大外溢訂單至京元電子，帶動其產能滿載並積極擴產。觀察內外資對京元電子的目標價，最高上看388元，其餘價格為380元、365元、360元等等，距離今日收盤價至少還逾三成。