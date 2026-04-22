皮克敏手遊《Pikmin Bloom》活動持續更新！迎接今（22）日「世界地球日」，《Pikmin Bloom》推出專屬「Party Walk 種花活動」，全球玩家只要種到特定數量，就能獲得限定「天氣主題飾品皮克敏」，《NOWNEWS》也整理「皮克敏世界地球日」活動全攻略。
🟡皮克敏＆世界地球日時間
台灣時間4月22日中午12時至4月27日下午4時，為響應「世界地球日」，《Pikmin Bloom》推出期間限定「Party Walk」活動，以種花的方式邀請全球玩家參與，地球日 Party Walk 期間，無論任何品種，栽種的每一朵花都將被納入全球計算。
🟡皮克敏＆世界地球日活動參加方式
《Pikmin Bloom》指出，玩家需透過指定連結或掃描 QR Code，加入官方「Party Walk」，才能讓栽種的花朵順利計入全球共同目標，且本次活動將計算所有花朵類型，「沒有特定花種限制」。
《Pikmin Bloom》提醒，參與「世界地球日」活動，務必先將《Pikmin Bloom》應用程式更新至142版本，才能順利加入，若遇特殊狀況，活動可能視情況延期或取消，最新資訊請以官方社群與遊戲內公告為準。
🟡皮克敏＆世界地球日活動獎勵
隨著「皮克敏世界地球日」活動展開，全球玩家總進度陸續達標，活動期間最多可解鎖3株大花苗，最終將成長為「天氣主題飾品皮克敏」。
📌累積種植10億株花朵：樹葉帽飾品皮克敏的大花苗。
📌累積種植20億株花朵：雪飾品皮克敏的大花苗（藍色或白色皮克敏）。
📌累積種植30億株花朵：禮物貼紙（金色）飾品皮克敏（白色皮克敏）的大花苗。
🟡《Pikmin Bloom》5月巨大花朵預報
皮克敏世界地球日活動結束後，將迎接5月全新篇章，《Pikmin Bloom》預告，今年5月，將首次綻放白色、黃色、藍色、紅色的「勿忘草」，5月頭上開出勿忘草的皮克敏，對付蘑菇的戰鬥力會更強。
整個5月份，在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色、藍色花瓣時，偶爾會開出康乃馨、鈴蘭、油菜花、週年紀念玫瑰、鸚鵡鬱金香或勿忘草；此外，5月社群日將在「5月9日和5月10日」舉行，近期將公布詳細資訊。
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台灣時間4月22日中午12時至4月27日下午4時，為響應「世界地球日」，《Pikmin Bloom》推出期間限定「Party Walk」活動，以種花的方式邀請全球玩家參與，地球日 Party Walk 期間，無論任何品種，栽種的每一朵花都將被納入全球計算。
《Pikmin Bloom》指出，玩家需透過指定連結或掃描 QR Code，加入官方「Party Walk」，才能讓栽種的花朵順利計入全球共同目標，且本次活動將計算所有花朵類型，「沒有特定花種限制」。
《Pikmin Bloom》提醒，參與「世界地球日」活動，務必先將《Pikmin Bloom》應用程式更新至142版本，才能順利加入，若遇特殊狀況，活動可能視情況延期或取消，最新資訊請以官方社群與遊戲內公告為準。
隨著「皮克敏世界地球日」活動展開，全球玩家總進度陸續達標，活動期間最多可解鎖3株大花苗，最終將成長為「天氣主題飾品皮克敏」。
📌累積種植10億株花朵：樹葉帽飾品皮克敏的大花苗。
📌累積種植20億株花朵：雪飾品皮克敏的大花苗（藍色或白色皮克敏）。
📌累積種植30億株花朵：禮物貼紙（金色）飾品皮克敏（白色皮克敏）的大花苗。
皮克敏世界地球日活動結束後，將迎接5月全新篇章，《Pikmin Bloom》預告，今年5月，將首次綻放白色、黃色、藍色、紅色的「勿忘草」，5月頭上開出勿忘草的皮克敏，對付蘑菇的戰鬥力會更強。
整個5月份，在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色、藍色花瓣時，偶爾會開出康乃馨、鈴蘭、油菜花、週年紀念玫瑰、鸚鵡鬱金香或勿忘草；此外，5月社群日將在「5月9日和5月10日」舉行，近期將公布詳細資訊。