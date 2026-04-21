台灣家樂福2023年由統一企業收購，並於去年底宣布終止法國品牌授權，預計2026年中全面更名。近期「家福股份有限公司」已正式改名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，並有分公司更名「樂家康」，是否為新正式名稱，官方僅透露「未來將會正式公告」。同時，門市與網路商場自有品牌商品陸續特價，吸引消費者搶購。
家樂福新名稱叫什麼？官方：未來將會正式公告
台灣家樂福被統一企業收購後，於2025年底經董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權，並啟動更名計畫，預計今年中完成門市招牌更新。今年1月28日臨時股東會通過改名案，並於3月4日完成商工登記，公司已由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。
根據商工登記資料，「康達盛通生活事業股份有限公司」旗下已有2家分公司使用「樂家康」名稱，其中「樂家康一號店分公司」為楊梅物流中心，「樂家康影響力概念分公司」則為2019年開設的概念店，主打小農產品與動物福利食品，如非籠飼雞蛋、透明鮮乳等，也讓外界關注「樂家康」是否將成為未來新品牌名稱。
對此，家樂福澄清，「樂家康」為公司登記使用名稱，新品牌名稱尚未揭曉，未來將會正式公告。
家樂福自有品牌商品出清！衛生紙最低只要79元
家樂福全面更名後，「家樂福自有品牌商品」也不能繼續使用家樂福，就有網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」發現，業者貼出公告「本公司名稱已變更為康達盛通生活事業股份有限公司。部分商品標示因修改過度期之故，仍以舊名稱顯示，商品品質與服務均不受影響，敬請安心選購。」
根據消費者分享，目前量販店以及超市店自有品牌商品都有多款商品出清特價，像是「自有品牌500支棉花棒一包19元」、「家樂福量白晶鹽牙膏，原價69元、特價35元」、「衛生紙一整串79元」，想要撿便宜的快趁現在去挖寶。
🟡家樂福改名原因、2026年全面更換新名稱
家樂福為什麼要改名？2025年底經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫。統一進一步說明，家樂福的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，「終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場」，並且未來會匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。
家樂福公告中也強調「目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌，請廣大消費者繼續愛護及支持。」
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台灣家樂福被統一企業收購後，於2025年底經董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權，並啟動更名計畫，預計今年中完成門市招牌更新。今年1月28日臨時股東會通過改名案，並於3月4日完成商工登記，公司已由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。
根據商工登記資料，「康達盛通生活事業股份有限公司」旗下已有2家分公司使用「樂家康」名稱，其中「樂家康一號店分公司」為楊梅物流中心，「樂家康影響力概念分公司」則為2019年開設的概念店，主打小農產品與動物福利食品，如非籠飼雞蛋、透明鮮乳等，也讓外界關注「樂家康」是否將成為未來新品牌名稱。
對此，家樂福澄清，「樂家康」為公司登記使用名稱，新品牌名稱尚未揭曉，未來將會正式公告。
家樂福全面更名後，「家樂福自有品牌商品」也不能繼續使用家樂福，就有網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」發現，業者貼出公告「本公司名稱已變更為康達盛通生活事業股份有限公司。部分商品標示因修改過度期之故，仍以舊名稱顯示，商品品質與服務均不受影響，敬請安心選購。」
根據消費者分享，目前量販店以及超市店自有品牌商品都有多款商品出清特價，像是「自有品牌500支棉花棒一包19元」、「家樂福量白晶鹽牙膏，原價69元、特價35元」、「衛生紙一整串79元」，想要撿便宜的快趁現在去挖寶。
家樂福為什麼要改名？2025年底經董事會決議終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫。統一進一步說明，家樂福的經營團隊多年來已培養海外採購的量能與資源，「終止與法國家樂福間的品牌授權合約，能讓經營團隊依照台灣消費者的需求更深入耕耘台灣市場」，並且未來會匯集統一企業集團線上線下通路資源，引介海內外優秀品牌，並持續提供台灣在地良質產品，提供台灣消費者與外國遊客更多、更好、更優質的商品與服務。
家樂福公告中也強調「目前仍在為更名做最後規劃，將於適當時機宣布全台門市的新品牌，請廣大消費者繼續愛護及支持。」