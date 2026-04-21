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社區傳播風險持續 疾管署籲3類人快打疫苗

疾管署公布，今年4月新增2例M痘確定病例，分別為30多歲及40多歲男性，均未接種Ｍ痘疫苗，且皆自述3月份曾與不特定異性有性交易或相約性行為，因身體或臉部出現水泡或皮疹及發燒等症狀就醫，並於通報後確診。疾管署提醒，今年的M痘病例相較去年同期增加1倍，呼籲符合接種條件者盡快施打疫苗。疾管署發言人曾淑慧說，國內今年截至4月20日共新增12例M痘確定病例，包括11例本土及1例境外移入，皆為青壯年男性，年齡介於25至50歲，且北、中、南部均有病例，經疫調發現為不安全性行為，透過網路約或營業場所等，近8成未接種過M痘疫苗，且相較去年同期的6例，增加1倍。疾管署防疫醫師林詠青提到，40多歲的男性個案於3月下旬出現下腹部皮疹，經過一週，範圍擴大到臉部；因為有發燒、畏寒等症狀，前往急診就醫，收治隔離病房治療。目前已返家自主健康管理。疫調也確認在暴露期間並沒有國外旅遊史。林詠青指出，另一名30多歲男子同樣是3月下旬在會陰部出現水泡、紅疹，也有發燒症狀，曾二度至診所就醫，初期被診斷為皰疹，但服藥後並未改善，轉至醫院就醫，通報確診。曾淑慧提到，社區疫情傳播風險持續。我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年4月20日累計確診528例病例，包括492例本土及36例境外移入。全球M痘疫情持續傳播，今年截至2月共46國家/地區報告1184例新增確診(含4例死亡)，其中58.6%集中於非洲，歐洲病例數則微幅上升5.6%。自2022年起，全球已累計144國通報逾18.1萬例確診及 492 例死亡，主要分布於美、非兩洲。目前Ib型病毒跨國傳播威脅增加，歐洲已有多國（奧地利、比利時、葡萄牙、西班牙與英國）出現持續性社區傳播，近期美洲（阿根廷、厄瓜多）及亞洲（新加坡）皆出現首例境外移入或本土個案，整體而言，一般民眾傳播風險評估雖為低，但具有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，評估風險為中等。疾管署提醒，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存仍充足，全國共312家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務。疾管署呼籲，符合接種條件民眾，包括，近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。截至今年3月底已有10萬7014人至少接種1劑M痘疫苗，其中7萬5751人完成2劑疫苗接種，顯示仍有3萬1263人（占29%）待接種第2劑疫苗，疾管署再次提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。