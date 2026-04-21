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美國總統川普（Donald Trump）之前宣布的停火期限，即將在美東時間22日晚間8時到期，但美國與伊朗第二輪談判卻陷入卡關，雖然巴基斯坦方面已為會議做好準備，但伊朗代表團似乎尚未啟程前往伊斯蘭馬巴德。綜合外媒報導，由副總統范斯（JD Vance）領軍的美國代表團已經出發，而且可能已經抵達伊斯蘭馬巴德，但由於伊朗尚未公開承諾將會出席談判，因此美國代表團的行程也趨於低調，白宮對於范斯何時出發的說法一變再變。有外媒報導稱伊朗代表團將於週二前往巴基斯坦，但伊朗國家廣播公司（IRIB）發聲駁斥，稱伊朗並沒有派任何代表團出發。《半島電視台》21日下午引述知情人士說法，稱伊朗議會議長加利巴夫以及外交部長阿拉格奇目前人都還在伊朗，因此，伊朗究竟是否會參與第二輪談判仍是未知數。加利巴夫今日凌晨在X發文表示，川普試圖把談判桌變成「投降桌」，為重新挑起戰爭找藉口，「我們不接受在威脅陰影下的談判，過去兩週，我們已做好準備，將在戰場上亮出新的底牌」。《BBC》報導分析指出，目前流傳的許多各方說法可能都只是某種政治上的虛張聲勢，伊朗代表團仍有可能正在悄悄地準備出行。不過，伊朗國內許多強硬派主張繼續對抗、讓局勢升級而非循外交途徑解決問題，也是正在發生的事實。與此同時，川普釋放出的各種反覆無常的訊號，也讓談判變得更加困難。無論如何，或許直到最後時刻外界都無法確定談判是否真的會舉行。