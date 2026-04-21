大甲鎮瀾宮媽祖遶境本月17日正式起駕，數十萬名信徒共襄盛舉，就連43歲藝人曾莞婷也參與其中，她昨（20）日於社群IG發布短片，頭戴帽子、肩披毛巾，親自上陣扛轎，擔任前導「護轎」的角色，曾莞婷不怕豔陽高照，頂著滿身汗水與大批隊伍同行，畫面引來不少粉絲驚呼：「女神太圈粉了！」、「畫面真香！」
曾莞婷大甲媽祖遶境扛轎！美顏汗香粉絲暴動
曾莞婷昨透過社群IG曬出短片，見她頭戴帽子、肩披毛巾，身穿白色上衣搭配牛仔褲，跟著隊伍一起參與大甲媽遶境前行，「人生第二次走進這樣的信仰盛事，在人群與鼓聲之中，心反而變得特別安定，能親自為大甲媽護轎，是榮幸，也是緣分。」
原來，曾莞婷不只親自參與，更上陣扛轎，不怕烈日高照、0偽裝身體力行，雀躍地喊：「這一次帶著更單純的心參與，好像也走過了一段不一樣的自己，謝謝大甲媽的庇佑，願所到之處皆平安，所求之事皆順心，也願自己與身邊的人都健康安好。」
影片一出，曾莞婷的親民率性一面圈粉無數，有網友留言讚嘆：「我有看到妳，不敢找妳拍照」，她則幽默回應：「我已經當人形立牌很久了你沒參與到？」自嘲遶境過程被不少民眾認出，頻頻大方合照宛如人形看板，與民眾近距離互動，十分親切。
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曾莞婷昨透過社群IG曬出短片，見她頭戴帽子、肩披毛巾，身穿白色上衣搭配牛仔褲，跟著隊伍一起參與大甲媽遶境前行，「人生第二次走進這樣的信仰盛事，在人群與鼓聲之中，心反而變得特別安定，能親自為大甲媽護轎，是榮幸，也是緣分。」
原來，曾莞婷不只親自參與，更上陣扛轎，不怕烈日高照、0偽裝身體力行，雀躍地喊：「這一次帶著更單純的心參與，好像也走過了一段不一樣的自己，謝謝大甲媽的庇佑，願所到之處皆平安，所求之事皆順心，也願自己與身邊的人都健康安好。」