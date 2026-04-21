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電影情節上演！中國四川一間金飾店有價值人民幣140多萬元（約新台幣680萬元）的黃金飾品不翼而飛，且店內沒有被破壞的痕跡。警方調查後發現，竊賊曾做過商場的消防管道維修，事先爬進通風管道，潛伏近9個小時後，溜進金飾店行竊。綜合中媒報導，四川崇州一間商場的金飾店，一夜之間店內價值值人民幣140多萬元（約新台幣680萬元）的黃金飾品不翼而飛，但商場大門和周邊都沒有被破壞入侵的痕跡。警方調查後發現，竊賊蔣某曾參與商場消防管道維修工作，熟知內部結構。他發現目標金店夜間閉店後，不會將所有黃金首飾存入保險櫃，小克重飾品僅用蓋布遮擋，便鎖定安防漏洞。竊賊在案發前一晚攜帶消防圖紙，從商場裝修店面的天花板爬入通風管道，潛伏近9小時後，等待保全鬆懈，他還在管道內換裝、脫鞋。到次日凌晨3時左右，竊賊切斷金飾店電源，進入金店盜走885.421克、玉鐲6個及隔壁店鋪鞋子一雙，總價值人民幣148萬元。為躲避監視器，他還三度更換衣物，但行動全程都被商場的鏡面反射和監視器記錄下來。店員清晨發現失竊報警後，警方通過調取「天網」及商場監控迅速鎖定蔣某行蹤，當天18時50分在其銷贓途中將其抓獲，車內查獲未售出的黃金、玉鐲及8萬元贓款。由於此案涉案金額遠超盜竊罪「數額特別巨大」的認定標準（人民幣30萬元以上），依法起刑10至12年。法院綜合其認罪認罰、全額退賠被害人損失（追回贓物及退贓款）等情節，從輕判處有期徒刑十年六個月，並處罰金人民幣6萬元。