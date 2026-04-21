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美伊戰爭導致全球石油供應緊張，國際油價上漲，航空公司不得不減少航線或班次，機票、燃油附加費也不斷上漲。這樣的情況究竟會延續到何時？專家指出，至少要到7月才可能恢復，而且這還是樂觀的預期。美媒點出，油價上漲以及航班減少，將衝擊廉價航空營運。根據CNN報導，除了因伊朗戰爭導致機票價格與各項費用上漲之外，歐洲與亞洲的航空公司如今正面臨潛在的燃油短缺問題，這提高了航班取消與削減班表的可能性。美國目前並沒有立即面臨航空燃油耗盡的危險，但全球性的燃油短缺正在推高美國航空公司的燃油成本。這些公司正減少廉價機票與獲利較低的航線，且很可能在夏季期間推高美國旅客的機票價格。CNN提到，即使美國與伊朗今天就達成協議重新開放荷姆茲海峽，夏季旅遊的局勢基本已成定局。航空公司通常會提前數個月規劃航線並設定票價，如美國聯合航空（United）已將未來六個月原先規劃的班表削減約5%。能源顧問公司Kpler的美國首席分析師史密斯（Matt Smith）表示，「至少要到7月才可能恢復，而且在目前情況下，即使如此也可能過於樂觀。」航空燃油短缺意味著什麼燃油是航空公司第二大的成本，僅次於人力成本，全球許多航空燃油是在亞洲煉製的，其中南韓是全球最大的出口國。不過，亞洲國家用來製造航空燃油的大量原油，仍來自中東。報導提到，由於荷姆茲海峽關閉，科威特與巴林產品目前被困，無法輸出。根據Kpler的數據，去年全球超過20%的海運航空燃油供應需經過荷姆茲海峽，其中略多於三分之二運往歐洲國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃許（Willie Walsh）上週表示，亞洲各國已開始限制航空燃油出口，這可能進一步推升美國航空燃油價格。即使該海峽很快重新開放，被封鎖期間滯留的石油與航空燃油仍需數週時間才能運送到歐洲與亞洲客戶手中，且重新啟動因戰爭停產的石油與燃油生產，也需要時間。此外，燃油價格上漲可能對財務狀況不佳的航空公司造成災難性影響，本就陷入財務困境的美國低成本航空巨擘精神航空(Spirit Airlines)在過去18個月內已兩度申請破產，戰爭開始前幾天，該公司才宣布計畫在今年夏季前完成破產重整，但在3月的年度財報中警告，燃油成本上升將對業績造成「立即且重大」的負面影響，甚至可能破壞其與貸款機構的協議，導致公司被迫清算。大型航空公司已經開始削減航班班表，專注於獲利較高的航線。可提供的座位減少，意味著剩餘座位的價格很可能隨之上升。聯合航空執行長克比（Scott Kirby）上表示，「如果航班無法承擔燃油成本而導致虧損，那就沒有理由繼續飛。」