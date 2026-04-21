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▲富邦悍將張育成今年依舊維持可怕火力，但上周因為感冒錯過不少比賽。（圖／富邦悍將提供,2026.4.3）

富邦悍將今（21）日客場挑戰樂天桃猿，賽前看到上周因感冒缺席的張育成重新歸隊，總教練後藤光尊透露，由於張育成已經休養3天沒有練球，還需要一些時間調整狀態，可能無法馬上回到先發陣容中，此外，野手群也迎來異動，辛元旭降二軍，待在球隊長達10年的資深內野手李宗賢本季首度升上一軍，提供內野調度彈性。富邦悍將上週發生對內感冒狀況，張育成來到球場後發現不舒服，臨時回到家中休養，此外開季打出好表現的周佳樂也有相同症狀，經過1天休兵日休養，今日賽前已經看到張育成重新歸隊。談到開季11戰、打擊率3成81、2轟與8分打點，OPS+達到203的主砲回歸，總教練後藤光尊仍表示，他應該還沒這麼快可以先發，「他3天沒有練球了，一開始不會讓他這麼快上去，還會需要一點調整時間。」至於李宗賢的狀況，他本季在二軍出賽7場、打擊率高達3成75，稍早也獲得本季首度升上一軍機會，後藤光尊透露，由於辛元旭打擊近況沒有太好，跟二軍教練團溝通、加上自己隨時都有掌握狀況，知道李宗賢狀況不錯，「他也可以守三壘，就拉他上來試試看。」