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▲4月底屬狗人得寅午戌三合火局加持，與這段時間的聚財氣場相互呼應。（示意圖／取自photo AC）

迎接春天到來，時序也正式進入4月底，氣候轉暖之際，整體運勢也開始出現新的轉折與流動。根據星象變化，接下來吉星將逐步進入4個生肖的命宮，帶動整體氣場轉強，財運與機會同步升溫。星座專欄《搜狐星座》點名屬狗、屬龍、屬牛、屬鼠的人，在這段期間特別受到聚財能量加持，不僅有助於穩定收入來源，也更容易在不張揚的狀態下累積實質成果，整體來看，這波運勢偏向「穩中求進、低調累積」的格局。：進入4月底，屬狗人得寅午戌三合火局加持，與這段時間的聚財氣場相互呼應，整體運勢轉強，在福星護佑下，守財與聚財能力明顯提升，有機會悄悄累積屬於自己的好運與財富。提醒屬狗者宜保持低調、不張揚、不浮躁，專注當下規劃與執行，就能穩穩承接福氣，讓所求之事逐步實現，生活也將更趨安穩富足。屬龍的人天生具備領袖氣質，行動力強，勇於挑戰且不畏艱難。進入4月底後，整體發展空間擴大，機會明顯增加，財運也隨之提升。只要持續發揮堅韌毅力與判斷力，便有機會突破現有瓶頸，在事業與財富上同步累積成果，逐步走向穩定成長的階段。4月底之後，屬牛者正財運勢穩定且逐步增強，收入來源踏實而持續，沒有過多起伏；偏財方面則以穩健理財為佳，適合長線規劃與資產配置，在吉氣帶動下有望獲得穩定回報，甚至出現小幅意外之財。事業方面宜維持低調務實的步調，專注本業、認真負責，逐步推進既定計畫，並持續優化流程與解決問題，整體職場運勢將朝向穩定順利發展，成果也會逐步累積。4月底後，屬鼠人有機會迎來一些意外之財，例如先前借出的款項回收、抽獎中獎，或是投資標的出現回報等，雖然多屬小額進帳，但累積起來仍相當可觀，整體財運呈現穩中帶喜的走勢。建議此時可重新盤點自身收入來源，檢視各項管道的效益，思考哪些值得持續深耕、哪些應適度調整。多元發展固然重要，但更關鍵的是集中火力在具潛力的方向，避免分散過多精力，反而影響整體成效。