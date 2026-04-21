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晶圓代工廠力積電今（21）日舉行法說會，由於美光銅鑼廠賣給美光處分利益挹注，力積電第一季淨利高達142.3億元，每股盈餘（EPS）達3.36元，是睽違10季虧損以來首度盈利。總經理朱憲國表示，DRAM代工價格調漲、邏輯代工投片需求也大於產能，預期未來記憶體、邏輯代工及3D AI Foundry將成未來營收、獲利成長主要動能。力積電第一季營收達135.72億元，年增22.09%、季增8.62%。淨利142.3億元，與去年第四季相比，順利由虧轉盈，終結連10季虧損；每股盈餘達3.36元。發言人譚仲民強調，即使沒有認列賣廠收入，首季也是轉虧為盈的狀態。第一季12吋晶圓出貨量約415千片，產能利用率88%。力積電今年規劃資本支出約5.12億美元，將購買HBM生產所需如無塵室與相關設備擴充，全力切入HBM供應鏈和AI市場。朱憲國指出，公司DRAM代工價格大幅度調漲，考慮到整體Token（符元）計價關係，循環週期的影響，漲價效益大概會在今年6月開始顯現，對營收將會有雙位數以上的成長貢獻。針對與美光合作1P製程，他透露，已經開始進入合作開發階段，新機台預計 2027年第一季搬入，目標2028上半年完成試產，下半年進入量產，1P製程導入對未來DRAM產值將有顯著增加。邏輯代工方面，朱憲國直言，由於銅鑼廠賣美光，機台陸續停線，並且撤回新竹廠區，也導致12吋新竹廠區產品線總體產能限縮，包括銅鑼廠也如此，使得12吋驅動IC（DDIC）以及CIS（CMOS Image Sensor）代工產能也供應不足。邏輯代工12吋價格也從1月開始調漲，12吋的驅動IC調漲幅度達30%；12吋CIS達20%；8吋驅動IC也有15%的漲幅。整體來看，朱憲國表示，邏輯代工產品需求在沈澱多時後，將由谷底翻身，再加上銅鑼廠賣給美光，機台和產線移回新竹，產能局部限縮情況下，且力積電也陸續淘汰低毛利產品線，因此，他預期，未來幾季無論是8吋或12吋邏輯代工，投片需求都會大於產能。至於3D AI Foundry 去年佔整體營收僅2%，今年兩季約佔到3%，預估今年Interposer（中介層）、IPD（矽電容）對營收貢獻將會明顯增加，朱憲國說，雖Interposer有稍微停線，但IPD已開始準備放量。同時，他提到，2027年PWF面板封裝以及Wafer-on-Wafer代工平台需求會逐漸擴大，因此，朱憲國樂觀看待，未來3D AI Foundry將是除了公司記憶體代工、邏輯代工之外的第三大支柱，也是未來幾年營收、獲利成長的主要動能。另一方面，法人仍極具關心與美光合作狀況。朱憲國指出，美光也協助力積電開發DRAM技術，能夠大幅優化公司DRAM產值，以及擴展公司DRAM代工產品技術藍圖。