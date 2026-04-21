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王大陸與女友不認罪 涉「違反個資法」明宣判

▲王大陸（如圖）否認指使查詢或洩漏他人個資。（圖／記者劉松霖攝）

王大陸閃兵案審理中 風波牽扯整個演藝圈

王大陸去年疑似因金錢糾紛報案，結果意外揭露偽造病歷的地下集團，經檢警調查後發現有超過20位藝人涉案，台灣演藝圈近年最大爭議「閃兵案」仍持續延燒。其中，王大陸當初懷疑該集團拿錢沒辦事，透過知名車商小開游翔閔，找上刑警劉居榮偷查集團首腦陳男個資；又因女友闕沐軒遭潘姓男子騙錢，透過四海幫堂主陳子俊偷查潘男親屬個資，王大陸等人遭檢方依違反個人資料保護法起訴，然而他否認犯行，新北地院將於明日（22日）上午11時宣判。王大陸與女友闕沐軒、警官劉居榮、車商小開游翔閔，以及綽號「小阿俊」的黑幫分子陳子俊，共同涉犯《個資法》等罪嫌，先前王大陸出庭時，否認指使查詢或洩漏他人個資。王大陸表示自己只是協助成立名為「失去的！一定要拿回來」的聯絡群組，方便女友與游翔閔溝通，強調「我完全沒有參與後續的事情」，請求法官明察秋毫、判他無罪。新北地院今（21）日辯論終結，王大陸與女友闕沐軒仍不認罪，游翔閔、陳子俊則認罪求輕判，全案將於明日上午11時宣判。回顧整起事件，王大陸花了360萬元請閃兵集團首腦陳志明偽造假病歷逃兵，但陳男於去年2月突然入獄失聯，他以為自己遭詐騙因此報警，意外扯出演藝圈閃兵風波。經檢警調查，隔月爆發這起違法蒐集個資案，之後又因王大陸女友闕沐軒在擔任17直播主時遭潘姓男子詐騙400餘萬元，闕沐軒因此詢問游翔閔是否有辦法找到潘男家屬，向其家屬討債，闕沐軒始終否認犯行，辯稱只是被動接收個資。另外，藝人閃兵風波至今牽扯多位男星，陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy、陳信維、黃博石、修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰、唐振剛、薛仕凌、阿達、邱勝翊（王子）、廖人帥、唐振剛、李唯楓、唐禹哲等等，王大陸涉案目前仍在新北地院審理中。