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富邦悍將今（21）日野手做出異動，入隊超過10年的31歲資深野手李宗賢本季首度被升上一軍，賽前受訪時談到開季沒進入一軍開季名單，心裡其實有點「遺憾」，相隔半年上來一軍，發現球隊年輕人氛圍、活力都很好，「有被感染到的感覺，也希望自己也跟著這股活力，一起年輕起來，去習慣贏球的感覺。」李宗賢去年一軍仍有54場出賽，打擊率2成20、10分打點，今年開季則從二軍出發，他從旁觀察，現在一軍整體狀況蠻好的，「團隊給的方針，大家都有盡力朝方向前進。」李宗賢在二軍出賽7場、打擊率高達3成75，他透露這次上來就是把好的狀況穩定下來，接下來照著原本方向去做，比賽中不要想太多，策略、暗號都要穩穩地執行好。「這次上來，看到年輕學弟很有拼勁，自己也有被感染到的感覺，希望自己也跟著這股活力，一起年輕起來。」李宗賢笑說，現在球季剛開始，球隊打出不錯方向，希望自己也可以趕快習慣贏球的感覺。雖然開季沒有被放在一軍名單，李宗賢坦言內心有點遺憾，「但我覺得這不能當作阻斷動力的想法，要找回好的感覺，以拼回一軍的目標好好在二軍調整。 」