財政部關務署高雄關於今(21)日表示，高雄關高雄機場分關於近期加強查驗出入境旅客所攜帶的黃金數量，呼籲出入境旅客切勿心存僥倖，以身試法攜帶超量黃金，以避免觸法及受罰。
關務署高雄關副關務長羅文禎表示，近期國際黃金市場價格波動大，交易熱絡，出境旅客攜帶逾2萬美元黃金，未向海關申報，因不諳相關規定，慘被處罰，損失重大。
羅文禎說，我國為洗錢防制必要，旅客出境時攜帶黃金，其價值逾2萬美元，應主動向海關辦理申報，以免違規受罰，而該限額以「每位」旅客「個別計算」，且「無年齡限制」。
關務署高雄關高雄機場分關主任曾信義指出，旅客攜帶黃金出境，包含金條、金塊、金幣及純金飾品，其價值逾2萬美元者(以出境當天台灣銀行網站1公斤黃金條塊賣出牌價計算價值)，應先向經濟部國際貿易署申請輸出許可證，並主動向海關申報，且提供報關文件及完成貨物通關程序。
曾信義並指出，高雄機場分關每日配合班機抵達及離境時間，受理貨物通關及存關手續，至於詳細通關流程及規定，可至高雄關網站查詢。
高雄關關務長劉芳祝呼籲，旅客攜帶價值逾2萬美元之黃金出境，除應事先取得輸出許可證，並務請備妥報關文件，主動申報，以及預留貨物報關驗放時間，且查詢欲入境國家攜帶黃金之規定，以避免因疏忽或誤解法規，致遭到處罰，損失重大，以保障自身通關權益。
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高雄關關務長劉芳祝呼籲，旅客攜帶價值逾2萬美元之黃金出境，除應事先取得輸出許可證，並務請備妥報關文件，主動申報，以及預留貨物報關驗放時間，且查詢欲入境國家攜帶黃金之規定，以避免因疏忽或誤解法規，致遭到處罰，損失重大，以保障自身通關權益。