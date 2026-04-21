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▲財政部關務署高雄關高雄機場分關近期加強查驗出入境旅客所攜帶的黃金數量。(圖／記者黃守作攝，2026.04.21)

▲關務署高雄關副關務長羅文禎說，我國為洗錢防制必要，旅客出境時攜帶黃金，其價值逾2萬美元，應主動向海關辦理申報，以免違規受罰。(圖／記者黃守作攝，2026.04.21)

▲高雄關高雄機場分關近期加強查驗出入境旅客所攜帶的黃金數量。(圖／記者黃守作攝，2026.04.21)

▲高雄關高雄機場分關主任曾信義呼籲，旅客攜帶價值逾2萬美元之黃金出境，除應事先取得輸出許可證，並務請備妥報關文件，主動申報，以保障自身通關權益。(圖／記者黃守作攝，2026.04.21)

財政部關務署高雄關於今(21)日表示，高雄關高雄機場分關於近期加強查驗出入境旅客所攜帶的黃金數量，呼籲出入境旅客切勿心存僥倖，以身試法攜帶超量黃金，以避免觸法及受罰。關務署高雄關副關務長羅文禎表示，近期國際黃金市場價格波動大，交易熱絡，出境旅客攜帶逾2萬美元黃金，未向海關申報，因不諳相關規定，慘被處罰，損失重大。羅文禎說，我國為洗錢防制必要，旅客出境時攜帶黃金，其價值逾2萬美元，應主動向海關辦理申報，以免違規受罰，而該限額以「每位」旅客「個別計算」，且「無年齡限制」。關務署高雄關高雄機場分關主任曾信義指出，旅客攜帶黃金出境，包含金條、金塊、金幣及純金飾品，其價值逾2萬美元者(以出境當天台灣銀行網站1公斤黃金條塊賣出牌價計算價值)，應先向經濟部國際貿易署申請輸出許可證，並主動向海關申報，且提供報關文件及完成貨物通關程序。曾信義並指出，高雄機場分關每日配合班機抵達及離境時間，受理貨物通關及存關手續，至於詳細通關流程及規定，可至高雄關網站查詢。高雄關關務長劉芳祝呼籲，旅客攜帶價值逾2萬美元之黃金出境，除應事先取得輸出許可證，並務請備妥報關文件，主動申報，以及預留貨物報關驗放時間，且查詢欲入境國家攜帶黃金之規定，以避免因疏忽或誤解法規，致遭到處罰，損失重大，以保障自身通關權益。