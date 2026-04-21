大樂透第115000046期今（21）日開獎，今晚大樂透頭獎2.2億元，開獎時間在每週二、五20時30分，透過直播開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新4月21日（二）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚能不能原地退休吧！
🟡4月21日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：20時30分開獎。
49樂合彩：20時30分開獎。
今彩539：20時30分開獎。
39樂合彩：20時30分開獎。
3星彩：20時30分開獎。
4星彩：20時30分開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透每注售價50元，採「49選6」玩法，投注時需從01至49號中選出6個號碼組成一組。各期銷售時間至晚間8時截止，並固定於每週二與週五晚間8時30分開獎，過程以現場直播方式進行。開獎時會先隨機開出6個基本號碼，接著再抽出1個特別號，作為當期各獎項中獎資格的判定標準。
依現行兌獎規定，若投注號碼中對中當期6個基本號碼中的3個（含）以上，即符合中獎條件，並依對中數量對應不同獎金級距。不過特別號並非所有獎項都適用，僅在貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定中才會納入計算。根據台灣彩券統計，中頭獎需完整命中6個基本號碼，其機率約為1398萬分之一，屬於極低機率事件，因此能成功抱走頭獎者，往往被視為極為幸運。
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