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▲王力宏（如圖）帶著《最好的地方 II》演唱會到杭州，舞台裝置有搶眼的表演效果。台灣粉絲也關切，這是否代表他到台北大巨蛋開唱不遠了。（圖／翻攝自王力宏微博）

亞洲流行天王王力宏正式回歸，且氣勢比以往更加驚人！全新巡演《最好的地方 II》近日正式啟動，根據主辦單位資料，杭州場門票第一秒鐘就湧入百萬名粉絲同步線上搶購10萬張門票，結果秒殺，單一週末兩場演出的票房收入可望突破8億元天價。讓沒搶到票的粉絲哀鴻遍野，社群平台出現求加場留言，台灣歌迷也激動直呼：「這規格，台北大巨蛋真的不遠了。」對此去年王力宏創下57場巡演全數完售的輝煌戰績，今年他野心更大，全面邁向亞洲戶外超級體育場等級。昨日他透過 IG、FB、微博等全球超過9,000萬粉絲的社群，釋出前導預告。最讓歌迷驚豔的莫過於被稱為「四面八方舞台」的沉浸式設計，將舞台科技與音樂完美融合，打造出彷彿來自未來的視聽饗宴，被業界視為王力宏歷年來難度最高、最有野心的巔峰之作。隨著首輪門票秒殺，目前傳出杭州站極有可能迅速加場，預計再釋出約5萬張門票。若以平均票價約5,550元台幣計算，單一週末兩場演出的票房收入就可望輕鬆突破8億元天價！掀起新一波「王力宏現象」，即使在AI浪潮襲捲各行各業的今日，真人演出的現場經濟依然擁有無可取代的魔力。目前全台灣粉絲最關注的焦點，莫過於《最好的地方 II》何時能進攻台北大巨蛋？隨著他在亞洲各大城市創下的恐怖熱度與破表口碑，這場具備國際頂尖水準的製作進軍台北的可能性正迅速升溫。歌迷們紛紛許願，希望能在台北最新、最大的地標，見證王力宏的全新演出。