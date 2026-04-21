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總統賴清德原訂明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料稍早卻傳出因中國打壓導致無法成行，對此總統府今（21）晚6時緊急召開記者會，秘書長潘孟安說明，證實包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國，在無預警的狀況之下，無端取消了專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定的行為，不僅衝擊飛航安全，違反了國際相關規範及慣例，更是對他國內政公然的干預，破壞區域現狀，更傷害了台灣人民的感情。潘孟安表示，總統原定於明日出發前往史瓦帝尼訪問行程，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，總統另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。潘孟安說，此次包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等3國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。潘孟安說，中華民國台灣是主權國家，台灣是世界的台灣，2300萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家有權力阻擋，也無法阻擋。對於連日協助我國交涉相關事宜之理念相近國家，我國也在此表達衷心感謝。