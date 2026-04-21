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▲21K光境半馬男子組第一名由來自非洲肯亞長跑好手MUTETI LUKAS WAMBUA，以01小時22分06秒奪冠，刷新大會最佳成績。（圖／翻攝畫面）

▲龍巖董事長Kelly (右二)、並策略長Su(右一)及總經理Frank(左一)頒發獎牌，與21K光境半馬組總排第四名(台灣人第一名) 李奇儒開心合影。（圖／翻攝畫面）。

由台灣生命服務產業領導品牌龍巖主辦的第二屆「2026光境半程馬拉松挑戰賽－升龍道」吸引逾1,300名參與。跑者挑戰總爬升860公尺、沿途連續12度的山海賽道，在壯闊自然景觀中完成自我突破。賽事延續首屆好評全面升級，融合運動挑戰、人文藝術與在地文化。此次無論規模、跑者參與度與體驗皆比首屆更加精彩成功，展現多項突破成果。包含有橫跨五大洲、14個國家的國際頂尖跑者報名 ；報名成長四成、近九成報到率；報名成長四成、近九成報到率；新增接力、團體、線上組多元組別，拓展多元參與形式。此外，終點打造跑者專屬的完賽嘉年華，現場提供免費暢飲，並推出打卡補給任務，兌換限量「升龍道輕能量補給」，搭配在地特色點心、舞台抽獎與免費按摩體驗，從補充體力到放鬆身心一次到位。被跑者譽為極限賽道的「升龍道」，因路線宛如巨龍盤踞山海之間而得名，沿途串聯林間道路、茶園與海岸景觀，並行經由李天鐸、王俠軍、楊奉琛、楊柏林等告名藝術巨擘參與打造的龍巖白沙灣生命藝術園區。賽道最終延伸至由日本建築大師安藤忠雄設計的「光之境服務中心」，在山海交織的景致中迎來終點。本屆21K光境半馬男、女子組冠軍由MUTETI LUKAS WAMBUA與林祐葶奪得，成績分別為01小時22分06秒與小時01小時48分23秒，雙雙刷新大會最佳紀錄。13K升龍挑戰男、女子組由谷建宏與游雅君分別以53分49秒與01小時56秒取得第一名。備受矚目的「升龍區段賞」賽中賽再次成為焦點，跑者需在3公里內完成約230公尺爬升挑戰，被視為體能與意志的終極考驗。今年由KENJI OYAMA與游雅君奪得男女子組第一名，獲得$10,000運動贊助金或龍巖圓愛生前契約乙份(市價$80,000)。龍巖策略長Su-Chien Lin表示，「What Is Your Legacy」不僅是品牌理念，更是一種對生命價值與傳承的思考。今年的賽事特別新增「傳承接力組」，希望透過接力形式讓不同世代一同參與，在交棒之間象徵經驗、情感與信念的延續，讓賽事更具連結陪伴的意義。他也感謝所有跑者今日齊聚「升龍道」，在奔跑中挑戰極限、感受運動帶來的身心能量，並在這段旅程裡重新思考生命與傳承的意義，遇見更勇敢、更不一樣的自己。