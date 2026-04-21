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行政院今（21）日再提名中選會3名委員，相關簡例和證明已經送交立法院各委員辦公室。此次補提3位人選，分別是行政院前顧問兼法規會主委沈淑妃擔任副主委、永信法律事務所合夥律師蔡維哲和法務部政務次長黃謀信擔任委員，其中蔡維哲僅33歲，在自傳中更稱人生座右銘是漫畫《葬送的芙莉蓮》名言「如果是勇者欣梅爾的話，他一定會這麼做的」，期許自己以欣梅爾的奮鬥為社會服務。被提名副主任委員的沈淑妃是前行政院法規會主委，今年1月16日才甫屆齡退休，歷任審計部、衛福部、行政院主計總處法規會委員，她2024年曾和律師李荃和，一同針對國會職權修法向司法院遞出釋憲聲請狀。被提名中選會委員的蔡維哲，今年僅33歲，目前是永信法律事務所合夥律師，長期投入消費者債務清理案件，在提供立委參閱的自傳提到，人生座右銘是漫畫《葬送的芙莉蓮》名言「如果是勇者欣梅爾的話，他一定會這麼做的」，期許自己以欣梅爾的奮鬥為社會服務。另一位被提名委員的黃謀信，是現任法務部政務次長，他在自傳中提到，檢查官生涯中，許多人問他為何擔任檢察官，他總是引用日劇《HERO》男主角所說的話「沒了檢察官，被害人已無所憑藉」、「被害人已死去，這世界除了檢察官，已經沒有人可以為死者發聲了」。行政院發言人李慧芝說，盼在行政、立法兩院近日良好的互動氛圍下，立法院能夠進行審議，讓中選會委員人事逐步到位，確保未來選務工作順利推動。李慧芝表示，這3位人選具有「法政專長」、「實務經驗」及「沒有黨籍」之共通點，專業中立足以勝任中選會委員職務。中選會依法統籌辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務，本次行政院依法任命4人，並補提名3人，如能順利通過，將能滿足法定委員人數11人，其中3位為女性，接近任一性別比例三分之一，以落實性別平等。期能儘速健全中選會組織運作，確保選務推動順暢，並保障人民參政權利