世界閱讀日，讓空間訴說風格故事。頂級精品家具Baker-McGuire 貝克傢俱於4月15日至4月30日 推出 ASSOULINE 世界閱讀日限時限量預購活動，精選旅行、設計、藝術與文化出版策展書單 ，推出六大精選超值套組，快速完成整體風格配置；也可依需求彈性搭配自選組合，回應不同空間與使用情境。提供精裝書籍、香氛蠟燭及飾品，為軟裝師、設計師、空間美學家， 提供集中選書與統一交期服務，將精品酒店、私人會所、主管辦公室與高端住宅空間打造專屬空間藏書美學。
世界閱讀日推薦：六大精選超值套組
限時限量預購活動推出六大精選超值套組，將選書轉化為可直接應用的空間語言。從日常風格建立，到收藏級配置，讓書籍自然融入不同場域。
自然敘事套組精選花卉與動物攝影主題，透過自然界的色彩與節奏，為室內建立柔和而穩定的生命感，適合作為溫潤住宅的視覺起點。《African Adventures: The Greatest Safari on Earth》踏上非洲野性之境，展開觸動靈魂的奇蹟之旅《Chic Dogs》跨越世紀的時尚羈絆，讓名犬成為歷史主角。
城市風格套組 集結全球指標城市的文化語彙，以鮮明的色彩計畫拼貼出都會脈動，讓空間快速建立國際化的風格印象與時尚節奏。《Madrid Chic》藝術漫遊，沐浴在金黃光影下的馬德里。《Paris Chic》靈光閃耀的都會美學，在巴黎遇見最純粹的優雅。
時尚典藏套組 以精品品牌傳奇與設計歷史為主軸，透過指標性的影像篇章，為 VIP 會所或精品空間打造極具識別度的高端品味與設計厚度。《Dior by Raf Simons》當極簡前衛遇上迪奧詩意，述說Raf Simons 的高級訂製新紀元。《Dior by Yves Saint Laurent》徜徉聖羅蘭與迪奧的璀璨交鋒。
旅遊風格套組 將地中海的蔚藍、杜拜的奢華或熱帶島嶼的靜謐帶入室內，透過場景的延伸，營造出放鬆且具異國畫面感的生活氛圍。《Kyoto Serenity》靜謐東方美學，感受京都的自然底蘊。《Miami Beach》述說邁阿密的永恆進化，在藝術地景中續寫輝煌。
設計師靈感套組 整合建築、室內設計、藝術與風格主題，建構出完整的專業資料庫。不僅是陳列，更是協助創意工作者在閱讀與提案間，建立一致且深度的設計語言。《Oscar Niemeyer》見證奧斯卡·尼邁耶手稿典藏與建築史詩。《Travel by Design》 以設計之眼環遊世界，暢遊建築師的空間靈感場域。
收藏典範套組 結合ASSOULINE人氣收藏成為空間中的絕對焦點，適合用於企業總部或豪宅核心區，定義場域的權威地位。《The Peninsula London》倫敦之巔的世紀地標，述說海德公園畔的傳奇。《Art House》藝術即生活，當六百件大師名作遇見量身打造的靈魂居所。
以書為載體延伸生活的風格語言
書，是空間中最具智識美感的軟裝。它能平衡家具的剛硬，注入人文溫度。透過色彩飽和的封面與精緻陳列，將抽象靈感化為具體的居家語彙，在類比的節奏中找回純粹的儀式感。對於設計專業人士，ASSOULINE精裝書籍搭配風格軟裝，能大幅優化案場效率，讓品味配置更加從容。把握配置時機，啟動限時預購，年度策展書單，僅於世界閱讀日活動期間限量釋出，由專人依空間需求協助挑選書籍、香氛蠟燭及飾品配置，完成專屬的收藏級空間清單。立刻預約顧問，門市電話：04-22580885
ASSOULINE世界閱讀日｜限時限量預購活動：
https://www.bakerfurniture.com.tw/news/article?id=73
Baker-McGuire 貝克傢俱 旗艦設計中心 ｜ 亞太總部
地址：台中市西屯區臺灣大道三段389號
電話：04-2258-0885 https://bakermcguire.com.tw/
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限時限量預購活動推出六大精選超值套組，將選書轉化為可直接應用的空間語言。從日常風格建立，到收藏級配置，讓書籍自然融入不同場域。
自然敘事套組精選花卉與動物攝影主題，透過自然界的色彩與節奏，為室內建立柔和而穩定的生命感，適合作為溫潤住宅的視覺起點。《African Adventures: The Greatest Safari on Earth》踏上非洲野性之境，展開觸動靈魂的奇蹟之旅《Chic Dogs》跨越世紀的時尚羈絆，讓名犬成為歷史主角。
城市風格套組 集結全球指標城市的文化語彙，以鮮明的色彩計畫拼貼出都會脈動，讓空間快速建立國際化的風格印象與時尚節奏。《Madrid Chic》藝術漫遊，沐浴在金黃光影下的馬德里。《Paris Chic》靈光閃耀的都會美學，在巴黎遇見最純粹的優雅。
旅遊風格套組 將地中海的蔚藍、杜拜的奢華或熱帶島嶼的靜謐帶入室內，透過場景的延伸，營造出放鬆且具異國畫面感的生活氛圍。《Kyoto Serenity》靜謐東方美學，感受京都的自然底蘊。《Miami Beach》述說邁阿密的永恆進化，在藝術地景中續寫輝煌。
收藏典範套組 結合ASSOULINE人氣收藏成為空間中的絕對焦點，適合用於企業總部或豪宅核心區，定義場域的權威地位。《The Peninsula London》倫敦之巔的世紀地標，述說海德公園畔的傳奇。《Art House》藝術即生活，當六百件大師名作遇見量身打造的靈魂居所。
書，是空間中最具智識美感的軟裝。它能平衡家具的剛硬，注入人文溫度。透過色彩飽和的封面與精緻陳列，將抽象靈感化為具體的居家語彙，在類比的節奏中找回純粹的儀式感。對於設計專業人士，ASSOULINE精裝書籍搭配風格軟裝，能大幅優化案場效率，讓品味配置更加從容。把握配置時機，啟動限時預購，年度策展書單，僅於世界閱讀日活動期間限量釋出，由專人依空間需求協助挑選書籍、香氛蠟燭及飾品配置，完成專屬的收藏級空間清單。立刻預約顧問，門市電話：04-22580885
ASSOULINE世界閱讀日｜限時限量預購活動：
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地址：台中市西屯區臺灣大道三段389號
電話：04-2258-0885 https://bakermcguire.com.tw/