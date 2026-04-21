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為持續推動我國資本市場國際化，提供友善外國投資人投資環境，金管會今（21）日宣布，保管機構將可以外幣來支付現金股利給外資股東，待台灣集保結算所完成相關對帳管控機制建置，預計今（2026）年第3季上線，最快明年外資股東就可領到外幣股利。金管會證期局表示，目前台股市值已居全球第7大，加上外資持股市值已占46.93%，為與國際資本市場接軌，同時給予外資友善環境，因此，參考國際作法及相關單位意見，依據「華僑及外國人投資證券管理辦法」相關規定，將發布令明定境外華僑及外國人依前開辦法指定的保管機構，可代理收受上市櫃公司及興櫃公司發放的外幣現金股利，並可依投資人指示，將相關款項支付至境外華僑及外國人指定的境外外匯存款帳戶，或其於國內金融機構開立的外匯存款帳戶。證期局進一步說明，我國企業多屬出口導向產業，企業多持有一定外幣部位，且外資對我國證券市場持股市值已逾4成5，這 次修正可滿足外資股東持有外幣股利的需求，還有減輕發行公司為發放現金股利造成換匯需求及作業，營造更為友善及多元化的國際投資環境，並促進我國資本市場與國際接軌。另外，金管會已責成集中保管結算所研議，建置發行公司擬以外幣發放現金股利予境外華僑及外國人相關對帳管控機制，預計將於今年第3季上線。至於第3季上線之後，像台積電每季發放股利，能否在今年底之前就發放外幣現金股利？證期局表示，若一切準備好，的確有可能，但非常不容易，應會等到明年的可能性較高。金管會也強調，也將持續檢視資本市場相關制度，透過法規與措施之精進，打造更具競爭力及國際化的投資環境，促進我國資本市場長遠發展。