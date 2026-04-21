西班牙知名鬥牛士「鬥牛之王」莫蘭特（Morante de la Puebla），20日在鬥牛表演時發生意外，遭鬥牛衝撞，牛角直接刺穿他的直腸和括約肌，造成約10公分的傷口。
紐約郵報引述西班牙當地媒體《世界報》（El Mundo）報導，被譽為「鬥牛之王」的46歲的知名鬥牛士荷西·安東尼歐·莫蘭特·卡馬喬（Morante de la Puebla），20日晚間在西班牙塞維利亞（Seville）的鬥牛場（Maestranza arena）表演時發生嚴重意外。
卡馬喬前面先順利完成前三頭公牛的挑戰，但在第四頭公牛發動攻擊時，卡馬喬陷入困境，當時這頭牛位於場內的灌溉溝附近，這是少數鬥牛能佔據優勢的位置，隨後公牛發動衝鋒，卡馬喬失誤後丟下披風，轉身跑向安全地區，但仍遭鬥牛從後方頂撞。
鬥牛彎曲的牛角尖端直接撞進卡馬喬的屁股，造成直腸約10公分的撕裂傷，他雙手摀住臀部、步履蹣跚，由另外四名鬥牛士合力將他抬下場。隨後他在附近的醫療中心接受了數小時的手術，院方證實其直腸已完全斷裂，還需要對的直腸壁及括約肌組織進行大規模的修復手術。目前卡馬喬仍在治療中，尚不清楚他是否能夠重返鬥牛場，或繼續從事鬥牛表演。
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卡馬喬前面先順利完成前三頭公牛的挑戰，但在第四頭公牛發動攻擊時，卡馬喬陷入困境，當時這頭牛位於場內的灌溉溝附近，這是少數鬥牛能佔據優勢的位置，隨後公牛發動衝鋒，卡馬喬失誤後丟下披風，轉身跑向安全地區，但仍遭鬥牛從後方頂撞。
鬥牛彎曲的牛角尖端直接撞進卡馬喬的屁股，造成直腸約10公分的撕裂傷，他雙手摀住臀部、步履蹣跚，由另外四名鬥牛士合力將他抬下場。隨後他在附近的醫療中心接受了數小時的手術，院方證實其直腸已完全斷裂，還需要對的直腸壁及括約肌組織進行大規模的修復手術。目前卡馬喬仍在治療中，尚不清楚他是否能夠重返鬥牛場，或繼續從事鬥牛表演。