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電商巨頭富邦媒今（21）日表示，子公司Fortune Kingdom Corporation董事會決議辦理解散清算，並規劃將剩餘資金匯回股東，這是屬於海外投資架構計畫之一環，富邦媒指出，Fortune Kingdom為純投資控股公司，解散屬既有投資架構之整理與精簡，對公司整體財務、業務及股東權益不受影響。富邦媒今日舉行重訊記者會，代理發言人呂鈺萍表示，Future Kingdom Corporation董事會決議辦理解散清算，這項決議與先前已經對外公告的香港富邦媒撤銷註冊案，同屬於海外投資架構優化計畫之一環，是依整體營運規劃、分階段推進之執行項目。她指出，Future Kingdom為純投資控股公司，解散為既有投資架構之整理與精簡，相關影響已反映於過往的財務報表，對於公司整體合併財務、業務及股東權益均無影響，也不涉及人員異動。針對剩餘資金匯回股東，呂鈺萍說明，這部分是因為清算以後，銀行存款還有少部分資金，富邦媒預計在今年4月收回部分股款，而目前已經匯回資金。她進一步說明，富邦媒透過Future Kingdom投資香港富邦媒體，香港富邦媒體呢最終投資中國富邦歌華，而香港富邦媒體最終也已經結算註銷。呂鈺萍強調，未來富邦媒將持續精進GMV（商品交易總額）成長與市佔率提升，並同步擴展跨境電商業務，依市場環境與綜效機會動態調整整體布局。