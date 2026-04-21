美國與伊朗雖然達成停火協議，但之後的談判遲遲沒有進展，伊朗戰爭如何收場成為美國總統川普（Donald Trump）的一大考驗。川普經常在社群媒體發文強調美國「大贏特贏」，但《華爾街日報》爆料指出，川普其實內心非常焦慮，尤其之前美軍F-15E戰機在伊朗遇襲墜毀，美軍針對受困於伊朗境內的飛官展開搜救行動，期間更讓川普在戰情室不斷失控狂吼，最後幕僚不得不把他請出去。
根據《華爾街日報》報導，伊朗戰爭遲遲無法結束，讓川普內心的焦慮日益加深。在得知F-15E戰機於伊朗遭擊落，兩名飛行員失聯後，川普對幕僚大聲斥責長達數小時。由於川普情緒難以平復，幕僚最終將他帶離會議室，認為他的急躁無助於解決問題，僅在事態有關鍵進展時才向川普報告。
川普身邊人士透露，川普似乎想起了1979年的「伊朗人質危機」，該事件導致卡特總統連任失敗。在戰爭初期，川普每天早晨觀看美軍轟炸伊朗畫面，稱讚美軍戰力強大。然而，這種樂觀與信心並未持續太久，因為伊朗封鎖荷姆茲海峽並攻擊周邊阿拉伯國家，導致全球能源價格失控飆升。
川普在開戰前曾告訴幕僚，伊朗會在荷姆茲海峽被封鎖前就投降，且就算伊朗想要封鎖海峽，美國也有方法應對。然而，隨著伊朗確實封鎖了海峽，川普開始對荷姆茲海峽的脆弱性感到震驚與不滿，並轉向尋求結束這場戰爭的方法。川普在社群媒體的發文經常反映出其立場搖擺不定，這也讓幕僚感到不安，輪流勸他避免臨時接受媒體訪問，認為川普對戰爭前後矛盾的說法無助於平息輿論。
在復活節當天，川普在社群媒體發文爆粗口威脅伊朗開放荷姆茲海峽，並用「讚美阿拉」嘲諷伊朗，此舉引發共和黨參議員與基督教團體的不滿。川普事後稱這是自己的主意，說「這是伊朗人民聽得懂的語言」。之後川普又發文威脅要「毀滅伊朗文明」，讓白宮不得不出面澄清，稱川普只是情緒性衝動發言，「毀滅文明」並非國安團隊的計畫。
前白宮官員沙克（Kori Schake）表示，「我們看到了美軍在軍事上取得驚人成功，但卻無法將其轉化為勝利。這完全要歸咎於總統川普本人缺乏對細節的關注與規劃的行事風格」。
不過，川普持續在社群媒體發文替自己辯護，川普說自己在伊朗戰爭上沒有「時間壓力」，並批評《華爾街日報》等媒體是希望伊朗獲勝的「反美假新聞」，川普重申自己「正在贏得這場戰爭，而且是大獲全勝」。
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川普身邊人士透露，川普似乎想起了1979年的「伊朗人質危機」，該事件導致卡特總統連任失敗。在戰爭初期，川普每天早晨觀看美軍轟炸伊朗畫面，稱讚美軍戰力強大。然而，這種樂觀與信心並未持續太久，因為伊朗封鎖荷姆茲海峽並攻擊周邊阿拉伯國家，導致全球能源價格失控飆升。
川普在開戰前曾告訴幕僚，伊朗會在荷姆茲海峽被封鎖前就投降，且就算伊朗想要封鎖海峽，美國也有方法應對。然而，隨著伊朗確實封鎖了海峽，川普開始對荷姆茲海峽的脆弱性感到震驚與不滿，並轉向尋求結束這場戰爭的方法。川普在社群媒體的發文經常反映出其立場搖擺不定，這也讓幕僚感到不安，輪流勸他避免臨時接受媒體訪問，認為川普對戰爭前後矛盾的說法無助於平息輿論。
在復活節當天，川普在社群媒體發文爆粗口威脅伊朗開放荷姆茲海峽，並用「讚美阿拉」嘲諷伊朗，此舉引發共和黨參議員與基督教團體的不滿。川普事後稱這是自己的主意，說「這是伊朗人民聽得懂的語言」。之後川普又發文威脅要「毀滅伊朗文明」，讓白宮不得不出面澄清，稱川普只是情緒性衝動發言，「毀滅文明」並非國安團隊的計畫。
前白宮官員沙克（Kori Schake）表示，「我們看到了美軍在軍事上取得驚人成功，但卻無法將其轉化為勝利。這完全要歸咎於總統川普本人缺乏對細節的關注與規劃的行事風格」。
不過，川普持續在社群媒體發文替自己辯護，川普說自己在伊朗戰爭上沒有「時間壓力」，並批評《華爾街日報》等媒體是希望伊朗獲勝的「反美假新聞」，川普重申自己「正在贏得這場戰爭，而且是大獲全勝」。
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