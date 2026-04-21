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▲ 參展廠商臺南館內有鮮饌國際、冠南生物科技、台灣黃金蕎麥、金嘉隆（所長茶葉蛋）、誠輝貿易（美優鮮生）、綠園牧場、昱虹創藝（台南青）、台灣鹿茸生技等8家業者。（圖 ／南市府提供）

▲ 黃偉哲率「臺南隊」進軍新加坡食品展多元農產吸引國際買主關注。（圖 ／南市府提供）

2026新加坡國際食品展（FHA 2026）於4月21日至24日在新加坡盛大舉行，臺南市長黃偉哲率領農業局團隊及13家優質業者組成「臺南隊」參展，黃偉哲除希望透過展會拓展更多元產品線，讓國際買家深入了解臺南農產的品質與產業實力外，他也指出，從展場反應來看，臺南產品在品質、安全及多樣性方面均獲得正面評價，顯示具備穩健的國際競爭力。這次臺南館展出涵蓋鮮果、水產品及多元加工食品等豐富品項。展會開展以來，臺南館吸引眾多國際買主與參觀民眾駐足，現場洽詢氣氛熱絡，展現臺南農產在國際市場的高度關注度。黃偉哲表示，今年是臺南市政府第四度參加新加坡食品展，新加坡為東南亞重要的食品貿易樞紐，也是臺南長期深耕的外銷市場。這次再度參展，除持續鞏固既有通路合作外，也希望透過展會拓展更多元產品線，讓國際買家深入了解臺南農產的品質與產業實力。農業局李芳林局長指出，這次臺南館以「從產地到餐桌」為主軸，整合農產原料與加工食品，呈現完整產業鏈。展出產品包含水產加工品、地瓜系列產品、果乾、果汁飲品及穀物類食品等，並透過現場試吃與互動體驗，讓買主能夠實際感受產品風味與品質。其中，具備便利性與健康取向的商品，特別受到市場關注。農業局表示，展期間除安排一對一商務洽談，協助業者直接與國際買主建立聯繫，積極爭取合作機會外，農業局未來也將持續協助業者透過國際展會及通路媒合拓展外銷市場，提升臺南農產附加價值，讓優質農漁產品持續走向國際。