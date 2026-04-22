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出養轉介到托育 關鍵歷程曝光

▲台北高等法院二審宣判，剴剴案保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年。（NOWNEWS資料照／記者劉松霖攝）

送醫通報兒虐 案件進入司法調查

剴剴案後續爭議多 社工帶回遭上銬引爆怒火

陳尚潔一審社工遭判2年 社工界喊：保證人地位仍要討論

震驚社會的「剴剴案」在2023年底爆發，年僅1歲多男童剴剴在2023年12月間疑似遭到劉姓保母姊妹虐待，最終送醫仍不治。經過相驗，剴剴從頭到腳都是傷痕，後續出現營養不良、肺炎感染等。而當時剴剴案的負責社工是兒福聯盟的陳尚潔，後續也被起訴，一審判決有期徒刑2年，偽造文書部分獲判無罪；劉姓保母則是二審判處無期徒刑及18年重刑。兒福聯盟前社工陳尚潔在本月16日經台北地院一審判決過失致死2年、偽造文書無罪，可上訴。回顧整起事件，111年剴剴生母向社會局申請出養、並由社會局正式轉介兒福聯盟立案出養。後續剴剴在周姓保母的家中托育，到了112年法院裁定監護權轉至外婆，並由兒福聯盟進行出養程序，但因無法繼續由周姓保母照顧，剴剴轉由保母劉彩萱照顧，當時時間點落在112年9月。陳尚潔在9月25日首次前往訪視，發現剴剴額頭有大塊瘀青，劉彩萱告知是在公園跌倒。10月23日是陳尚潔第2次訪視；接著到了11月19、20日，劉彩萱表示剴剴「因磨牙嚴重」導致掉牙，當時也是陳尚潔的第3次訪視。12月時，曾約訪劉彩萱，但因其表達家中有病童，改以LINE回報。直到12月24日剴剴送至萬芳醫院急診，醫師通報兒虐。而113年初，檢方依凌虐致死、妨害自由等罪嫌起訴劉姓保母姊妹，案件進入刑事審判；3月因剴剴家屬友人及殯葬業者在網路公開相關資訊，引起全國關注。同時，檢調也將兒盟社工陳尚潔轉列被告；並依過失致死等罪嫌起訴。到114年4月起，台北地方法院開始審理劉姓保母姊妹，同年5月13日一審判決，劉彩萱故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。劉若琳成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，處有期徒刑18年。今年1月台北高等法院二審宣判，維持一審判決，劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年，並裁定延長羈押；案件仍可向最高法院上訴。4月16日台北地院一審宣判陳尚潔，過失致死罪有期徒刑2年、偽造文書無罪。整起判決及事件爭議中，受到矚目的包括113年搜索兒福聯盟辦公室，並持拘票帶回陳尚潔時，將她上銬移送台北地檢署，甚至露出，引發各界議論。更讓社工團體不滿，前往衛福部抗議。另外，風暴的中心「兒福聯盟」對於整起案件也提出相關改善計畫，強調對於收出養流程的精進、社工督導機制改善、社工兒少保護風險敏感度的培訓等。衛福部也在事發後暫停其收出養。如今，第一線社工的一審判決遭依過失致死判2年有期徒刑，社工界直指，法院認為案件為實質家外安置，陳尚潔有自願承擔保護義務之保證人地位。但台北市社會工作人員職業工會認為，「家外安置」是經過法院裁定，或透過契約的方式將監護權及照顧義務轉置於國家，故此案件不屬於「安置」性質，對於保證人地位，及作為與結果之間的因果論證，仍有討論之處。