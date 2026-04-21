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▲端午聯名禮盒（圖／品牌提供）

品牌精神： 延續有肉對環境永續的承諾，盆器選用永續材料製成，將環保意識轉化為俐落的幾何粽形線條。

延續有肉對環境永續的承諾，盆器選用永續材料製成，將環保意識轉化為俐落的幾何粽形線條。 職人設計： 每一盆皆由有肉植栽設計師手工紮入形態飽滿的多肉植物，如同一顆顆充滿生命力的綠色寶藏。這抹「不凋零的情誼」不僅落實了品牌點綠成金的理念，更為現代室內空間注入沁涼的夏日綠意。

▲粽型植栽-粽點盆（圖／品牌提供）

品牌精神： 秉持著 open it. 一貫對細節的極致追求，以純手工方式模擬多肉植物的有機紋理。

秉持著 open it. 一貫對細節的極致追求，以純手工方式模擬多肉植物的有機紋理。 甜點工藝： 拋開機器量產的單調，將自然的生命姿態巧妙轉化為口感層次豐富的精緻甜點。每一片餅乾都凝聚了職人的手作溫度，讓這份「粽點」不僅是味覺的驚喜，更是品牌美學實力的精湛展現。

▲5.多肉植物造型餅乾（圖／品牌提供）

▲多肉植物書籤（圖／品牌提供）

當傳統節慶遇上現代設計思維，端午節不再只是糯米與粽葉的組合。2026 年端午，致力於推廣植栽生活美學的「有肉 SUCCULAND」，與瑪德蓮領導品牌與同時擅長甜點創作的「open it.」強強聯手，正式發表端午限定禮盒「Open the Green Summer 夏粽點」。以夏季山林與節氣為靈感，結合永續材料與職人手作，在仲夏之際，打造一場視覺與味覺交織的綠色盛宴。作為多肉植栽設計的先行者，「有肉 SUCCULAND」始終追求植物與當代設計的共生關係。本次禮盒的核心視覺為品牌獨家設計的「粽點盆」。以創新口味與職人手藝聞名的精品甜點「open it.」，此次將對甜點的熱忱延伸至自然領域。與綠意相呼應的，是其獨家研發的「多肉植物造型餅乾」。這份「夏粽點」不只是一份節慶禮盒，更是兩大美學品牌對於「質感生活」的共同演繹。透過有肉 SUCCULAND 的「植栽點亮節氣」與 open it. 的「點心傳遞情意」，誠摯邀您與重要的人，在夏日交替之際，收下這份充滿綠意的盛夏光年。小粽點植栽 x 聯名餅乾 3 包 共 6 片 x 端午小物（貼紙組、必勝旗、明信片、書籤）大粽點植栽 x 聯名餅乾 6 包 共 12 片 x 端午小物（貼紙組、必勝旗、明信片）大粽點植栽 x 聯名餅乾 10 包 共 20 片 x 端午小物（貼紙組、必勝旗、明信片）