我是廣告 請繼續往下閱讀

LED封裝廠弘凱近期受惠於矽光子題材發酵，遭證交所列為注意股。公司於今（21）日應主管機關要求公布3月自結財務數據，單月營收達5644萬元，月增34.2%、年減19%，稅後虧損395萬元，單月每股虧損0.06元。弘凱3月底在法說會上釋出的新技術布局，宣布矽光子進展，將利用現有高階無塵室資源，與美國ASIC晶片設計商攜手合作，開發1.6T規格的模組，預計於第三季正式推出樣品。在機器人領域，燈光控制架構已成功擴展應用至美系客戶的多款機器人模型，搭配旗下智慧LED元件已順利完成首次小規模出貨。隨著訂單逐步放量，預期下半年起將對整體營收產生顯著的實質貢獻。為了徹底擺脫傳統LED價格競爭激烈的紅海市場，弘凱將資源全面轉向感測器與高附加價值領域。目標至今年底，智慧感測營收占比將達52%，車用領域則提升至46%。公司指出，今年首季感測器與紅外線（IRLED）的預測訂單已大幅超越去年，預期今年營收占比將一舉躍升至年增約12個百分點。此外，高階車用IC產品EVO也已陸續出貨給歐系大廠，並順利獲得中國客戶承認。弘凱21日股價下跌7.19%，收47.15元。