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▲20多歲的吳姓網紅涉嫌洗錢1.7億、買通律師遭到起訴，其豪奢生活也曝光了。（圖／翻攝畫面）

刑事局南部打擊犯罪中心近日破獲一起利用「網紅服飾店」掩護地下水房的重大洗錢案。現年20多歲的吳姓網紅主嫌，涉嫌勾結境外詐騙集團，透過虛擬貨幣將高達1億7000萬元的詐欺贓款洗白，甚至還長期買通律師替落網車手脫罪護航。警方歷經長達2年的跟監蒐證，陸續逮捕吳嫌與旗下幹部共31人到案，並全數依法移送，吳姓主嫌因涉案情節重大已遭法院裁定羈押禁見，全案並於今年3月偵結起訴。據了解，這名吳姓主嫌在社群平台上擁有4.4萬名粉絲，過去曾因找人喬裝拍攝「雄女學生變壞」的爭議影片躍上新聞版面。專案小組調查指出，吳嫌自2023年底起，利用臉書及IG大肆刊登「家庭代工」假求職廣告，騙取不知情民眾的帳戶作為人頭戶，藉此收受各類詐騙贓款；集團隨後將資金轉換為高達563萬顆泰達幣隱匿流向。更駭人的是，一旦有底層車手遭逮，集團便會立刻派出配合的王姓、陳姓律師前往警局假意陪同偵訊，實則刺探警方辦案方向並向水房回報羈押狀況，行徑極度囂張。為了徹底瓦解這條高調炫富的黑金產業鏈，專案小組在屏東地檢署指揮下，自2024年3月至2025年11月間，兵分多路前往高雄、屏東等地發動6波強勢掃蕩。警方除了搗破多處洗錢據點，現場更查扣吳嫌用不法所得購入的各式奢侈品，包含一輛新車價近1900萬的勞斯萊斯「幻影」、一輛賓士GT跑車、勞力士名錶以及現金89萬元等驚人贓證物。警方強調，對於披著網紅外衣的犯罪結構與知法犯法的涉案律師，絕對嚴查究辦到底、絕不寬貸。