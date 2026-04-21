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▲NANA以證人身分出庭作證，一看到歹徒就生氣怒嗆。（圖／IG@jin_a_nana）

韓國女星NANA（林珍娜）跟媽媽同住的豪宅，去年11月被歹徒侵入搶劫，還被對方架著刀威脅要錢，幸好她跟媽媽在警察到來前就合力制伏對方，然而事後竟被對方反告殺人未遂，幸好法律以「不起訴」還她公道。今（21）日NANA以證人身分出庭作證，一看到歹徒就生氣怒罵「好玩嗎？你看著我的眼睛說！」驚動當庭法官勸她冷靜一些，以免開庭進度延後。今日NANA以證人身分現身法庭作證，一見到被告情緒瞬間爆發，當庭怒斥對方「好玩嗎？你看著我眼睛回答，好玩嗎？」但因為NANA情緒相當激動，若是狀況持續下去的話會影響開庭進度，因此當庭法官還多次出言勸導，她才勉強平復情緒，不過她直接回應：「（這種狀況）不可能不激動。」案件發生於2025年11月，一名30多歲男子持刀闖入NANA位於首爾的豪宅，對她與母親威脅搶劫，NANA在庭上回憶，當時聽見母親的呼救聲與陌生男子的動靜後，立刻察覺異狀，小心走出房門，沒想到卻目睹母親遭對方掐住頸部，為此她試圖奪刀上前制止，在激烈拉扯過程中不慎刺傷歹徒頸部，對方隨即求饒，最終母女合力將歹徒制伏。然而事件並未就此落幕，歹徒事後竟反控NANA母女涉嫌殺人未遂與特殊傷害，警方調查後認定其行為屬於正當防衛，裁定「無嫌疑」不予起訴，對此NANA方面也反控對方誣告，案件仍在法律審理中。