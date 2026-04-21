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總統賴清德原訂明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料今（21）日卻在傍晚臨時召開記者會宣布暫緩，秘書長潘孟安，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國，在無預警的狀況之下，無端取消了專機飛航許可，原因是中國以經濟脅迫強力施壓。對此潘孟安受訪時痛批，中國破壞台海和平穩定從來沒有理由，北京當局對外做出對台灣有善意的舉動，一方面又持續對台灣進行各種威脅打壓，「那正好證明了中國善意是假的，威脅是真的」。中國日前宣布惠台大禮包，未料另方面又阻饒總統賴清德出訪非洲友邦，潘孟安表示，中國破壞台海區域和平的穩定，從來都沒有理由的，而且永遠是說一套做一套，這是威權霸權國家的常態，也是中國的心態。潘孟安表示，長期以來，不管在第一島鏈或台海週邊，中國相關的部署、軍演與騷擾不減反增，也更引發了國際長期關注，那北京當局對外做出對台灣有善意的舉動，又持續對台灣進行各種威脅打壓，一而再、再而三地傷害台灣人民的情感。潘孟安說，中國此舉正好證明中國善意是假的，威脅是真的。對於北京當局的做法，中華民國政府予以強烈的譴責，另強調台灣有權利走向世界，世界也更需要台灣的貢獻，中國的打壓跟阻擋，影響不了台灣人民走向世界的決心。