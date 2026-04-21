日盛千金、演員關穎和香港老公朱志威結婚約12年，育有大女兒C.C.、兒子Phi Phi及么子DD，婚後一度淡出娛樂圈的她，近年轉戰自媒體領域，當起YouTuber。關穎今（21）日在IG分享朝聖科切拉音樂節（Coachella）的照片，她穿上側邊挖空的戰袍擺拍，49歲身材幾乎無懈可擊，令人欽佩。
關穎朝聖科切拉 挖空戰袍洩不科學身材
曝光的一系列照片，關穎在科切拉音樂節標誌性的摩天輪下留影，只見她一頭波浪編髮落肩，穿一件動物紋的洋裝，該件衣服正面以兩條部遮住胸部，一轉身背部全裸，剪裁相當大膽，看似只有黏胸貼上陣的關穎，大方坦露半邊上圍，性感指數破表。
關穎的貼文一發布，閨密林牧潔大呼：「太過分了！」曾馨瑩也現身按讚，網友紛紛表示：「我先去擦一下鼻血」、「這樣子合法嗎」、「人間芭比」、「正到誇張」、「好瘦」、「這個身材！科學嗎」、「辣成這樣！ 逼死人喔！」
關穎公開凍齡祕訣 清潔、運動與飲控
關穎近年以亮眼膚況、緊實身材屢次成為話題焦點，尤其健康小麥肌、修長美腿和自然好氣色，讓她被外界封為「逆齡名媛」，她曾經分享，自己忙於家庭與工作之餘，仍會盡量維持規律作息，把保養當成生活的一部分，而非臨時補救。
關於凍齡的祕訣，關穎重點放在清潔、運動與飲食控制，她坦言自己很重視卸妝與洗臉，認為把臉洗乾淨後，保養品才更容易吸收，平時也會做熱瑜伽、空中瑜伽，並靠輕斷食、少吃澱粉、補充蛋白質與多喝水來維持體態與膚況。
除了外在保養，關穎也相當注重日常小習慣，例如每天抬腿20分鐘、用手指輕柔按摩臉部，幫助循環與維持緊緻感，她曾經說，自己不追求過度複雜的保養流程，而是把睡眠、心情和飲食一起調整，靠「開心吃、多運動」來維持最佳狀態。
關穎Terri Kwan IG
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曝光的一系列照片，關穎在科切拉音樂節標誌性的摩天輪下留影，只見她一頭波浪編髮落肩，穿一件動物紋的洋裝，該件衣服正面以兩條部遮住胸部，一轉身背部全裸，剪裁相當大膽，看似只有黏胸貼上陣的關穎，大方坦露半邊上圍，性感指數破表。
關穎的貼文一發布，閨密林牧潔大呼：「太過分了！」曾馨瑩也現身按讚，網友紛紛表示：「我先去擦一下鼻血」、「這樣子合法嗎」、「人間芭比」、「正到誇張」、「好瘦」、「這個身材！科學嗎」、「辣成這樣！ 逼死人喔！」
關穎近年以亮眼膚況、緊實身材屢次成為話題焦點，尤其健康小麥肌、修長美腿和自然好氣色，讓她被外界封為「逆齡名媛」，她曾經分享，自己忙於家庭與工作之餘，仍會盡量維持規律作息，把保養當成生活的一部分，而非臨時補救。
關於凍齡的祕訣，關穎重點放在清潔、運動與飲食控制，她坦言自己很重視卸妝與洗臉，認為把臉洗乾淨後，保養品才更容易吸收，平時也會做熱瑜伽、空中瑜伽，並靠輕斷食、少吃澱粉、補充蛋白質與多喝水來維持體態與膚況。
除了外在保養，關穎也相當注重日常小習慣，例如每天抬腿20分鐘、用手指輕柔按摩臉部，幫助循環與維持緊緻感，她曾經說，自己不追求過度複雜的保養流程，而是把睡眠、心情和飲食一起調整，靠「開心吃、多運動」來維持最佳狀態。
關穎Terri Kwan IG