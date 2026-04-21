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五桐號「麝香葡萄」4/23開賣！第二杯7折、免費升級桂花粉粿優惠

▲「麝香葡萄粉粿烏龍」大杯79元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲桂花釀入料的Q彈「桂花粉粿」20元。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱試喝，清甜果香的沁涼口感有夠消暑，超涮嘴一喝停不下來。

▲「麝香葡萄柚子冰沙」大杯89元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲五桐號「麝香葡萄」清爽開喝，滿滿配料滿足咀嚼控。（圖／記者蕭涵云攝）

85度C：「椪柑冰美式」、「椪柑翡翠」新品開喝！

▲85度C「椪柑冰美式」大杯85元、「椪柑翡翠」大杯60元。（圖／85度C提供）

手搖飲料控注意！初夏天氣有新品報到，五桐號表示，全新推出「麝香葡萄系列」4月23日起開賣，「麝香葡萄粉粿烏龍」喝得到清甜果香，新品上市優惠「第二杯7折」、「免費升級桂花粉粿」買法一次看。天氣越來越熱，正需要手搖飲料解渴！五桐號 以「清甜果香」為靈感，全新打造細緻清甜的「麝香葡萄系列」新品，以焙香烏龍茶為基底、搭配麝香葡萄的清甜果香打造「麝香葡萄粉粿烏龍」；還咬得到有著淡雅香氣的「桂花粉粿」，特別以桂花釀入料。而融合韓國柚子醬提味的85度C力挺5月23日至5月26日於新北市盛大舉行的「115年全國身心障礙國民運動會」，以台灣在地椪柑打造「苦盡柑來」新品，選用100%天然椪柑原汁搭配經典咖啡成「椪柑冰美式」、及調入綠和青茶的「椪柑翡翠」，初夏清爽開喝。