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總統賴清德原訂明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料今（21）日卻在傍晚臨時召開記者會宣布暫緩，總統府證實，在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可。對此總統賴清德透過社群向國人說明，任何威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力，這條走向世界的路或許偶有逆風，但台灣與世界交朋友的真心，從來不會因為外在的阻礙而改變。賴清德表示，很遺憾要向國人報告，原定明日率團前往友邦史瓦帝尼，展開「台史同慶 攜手共榮」之旅。然而，專機行經的部分國家，近日無預警地在中國壓力下，臨時取消專機的飛航許可。基於國家安全、飛航安全的最高考量，自己接受國安團隊的建議，決定暫緩本次訪問。賴清德說，中華民國台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界、與理念相近夥伴深化合作。中國的打壓行為，除了破壞區域的安全現狀，也傷害了台灣人民的感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。賴清德表示，雖然本次出訪暫緩，但台灣對史瓦帝尼的重視與情誼絲毫未減。將會指派特使前往出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典，為恩史瓦帝三世國王陛下與史國人民，送上台灣人民最誠摯的祝福。外交團隊也會持續推動各項雙邊合作計畫，讓台史邦誼在挑戰中更加堅韌。賴清德提及，也要感謝所有在這個關鍵時刻伸出援手，積極提供協助的夥伴國家。台灣不會孤單面對世界，台灣會和友好的夥伴站在一起，共同守護民主自由、維護區域安全穩定。賴清德強調，任何威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力。這條走向世界的路或許偶有逆風，但台灣與世界交朋友的真心，從來不會因為外在的阻礙而改變，政府會以沉穩的步伐、務實的行動，繼續為台灣的外交工作來打拚。