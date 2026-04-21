我是廣告 請繼續往下閱讀

金管會開放純網銀已進入第6年，國內3家純網銀客戶數超過300萬，但去（2025）年累計仍虧損90億元。金管會今（21）日修法放寬，純網銀開業屆滿3年後，金融業股東合計持股比例的要求，並配合調整專業董事的人數規範。為確保純網銀於設立初期能充分了解並遵守相關金融監理規範，以兼顧金融專業管理能力與創新發展，現行「商業銀行設立標準」第18條之1就純網銀設立時的股權結構、董事資格與人數定有規範，包括金融業股東持股占比4成以上，且應有1家銀行或金控持股超過25%。此外，純網銀逾半數董事須符合銀行負責人準則資格或金融科技、電子商務或電信專業工作經驗5年以上，並曾擔任副總經理以上或同等職務等，且至少有1人要符合金融電商電信專業資格。不過，金管會今日表示，鑑於純網銀開業並實際營運3年後，其內部控制、法令遵循及董事會治理職能運作將漸趨成熟穩定，因此，研擬修正「商業銀行設立標準」，適度放寬限制，包括金融業股東持股占比不必占40%以上，且金融科技、電信、電子商務專業董事人數限制，也回歸到一般商業銀行，讓純網銀可依營運發展需要，引進多元股東並持續厚實資本，積極創新發展數位金融服務。，也就是說，如果公司有5名董事，回歸一般商銀，要設置2名專業董事，每增加4位董事，得再增1人，但若全部有9位董事，就要有3位專業董事，等於可減少2名專業董事。