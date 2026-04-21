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總統賴清德原定明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料中國打壓導致無法成行，總總府秘書長潘孟安證實，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國，在無預警的狀況之下，無端取消了專機飛航許可，原因就是中國以經濟脅迫在內的施壓。至於是否採取外交反制三國，外交部次長吳志中說，他們理解三國對中國有高度依賴特殊處境，譴責中國干涉他國內政，唯有讓國際社會了解破壞國際秩序的行為，共同採許行動遏止中國繼續做這樣蠻橫的決定。針對塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等3國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，總統府今晚6時緊急召開記者會，證實總統原定出訪行程暫緩，另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。媒體關切，府方是否有和三國溝通？是否找了美國協助？國安會秘書長吳釗燮表示，基於外交默契，沒辦法跟大家說得太詳細，但第一時間國安團隊都啟動相關的因應和部署，也請多位友盟國家協助交涉。最後是經過大家評估，尤其把元首的安全、飛航的安全擺在最優先地位，所以最後建議是取消、暫緩這一次的行程。媒體追問，這次總統出訪為何要飛越這三國，後續是否有預備方案？吳釗燮表示，這次出訪採取直飛，避開中東戰事風險較高的地方，因為史瓦帝尼是處在非洲的東南沿岸地帶，而塞席爾、模里西斯和馬達加斯加這三國的飛航情報區，剛好位在前往史瓦帝尼的關鍵航道上面，政府在規劃相關行程的時候，都已依照國際慣例和國際規範，順利取得所有國家的飛航許可。吳釗燮說，上述三國是近日內才無預警、沒有任何理由地取消飛航許可，狀況極為罕見。據了解，是明顯受到北京當局的壓力，國安團隊在面對新的情勢時，也經過慎重的評估和重新的規劃，但基於元首安全或者是飛航安全的考量，因此決定暫緩這次的行動。媒體再問，我方是否會有外交反制措施？外交部次長吳志中表示，這三個國家是在中國巨大壓力下，被迫改變其主權決定，他們也理解對各國來講，經濟是非常重要，所以理解他們對中國有高度依賴的特殊處境。吳志中說，譴責中國這樣干涉他國內政主權的行為，希望藉由這次事件，讓國際社會可以更清楚看到，中國是如何以各種粗暴手段干涉他國內政，強迫其更改主權範圍內的決定。要對抗中國這樣蠻橫的做法，唯有讓國際社會了解這種破壞國際秩序的行為，並共同採取行動來遏止中國繼續做這樣蠻橫的決定。