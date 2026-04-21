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中信兄弟今（21）日作客統一獅亞太棒球場，賽前做出變陣，換下當家球星江坤宇，由22歲小將張仁瑋先發守游擊、還打第一棒，結果張仁瑋開局首局首打席就開轟，幫助黃衫軍取得1：0領先，中信兄弟開季15戰苦吞12敗，但長打火力不輸其他隊，目前團隊8轟並列全聯盟第3。中信兄弟開季前15場只拿3勝，打線近期陸續迎來主力許基宏、岳政華等人歸隊，調度上也更有彈性，本場面對統一獅，就特別把開季至今打擊率僅1成80的當家游擊手江坤宇換下，改由22歲小將張仁瑋頂替先發。結果比賽剛開打，張仁瑋面對統一獅先發洋投布雷克，就於2好球情況下鎖定偏高直球，大棒一揮敲出左外野全壘打，達成本季首轟。張仁瑋去年主要擔任替補工具人，單季出賽72場有2轟。中信兄弟開季戰績雖然低迷，但主因還是投手群大爆炸，打擊端則能維持聯盟平均水準，本場張仁瑋是黃衫軍團隊今年第8支全壘打，追平統一獅並列第3，領先富邦悍將的7支、以及樂天桃猿的6支。