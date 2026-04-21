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總統賴清德原訂明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料今（21）日卻在傍晚臨時召開記者會宣布暫緩，總統府證實在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可。對此民進黨喊話在野，面對中國蠻橫打壓、破壞區域和諧及侵犯我國主權的行為，朝野應不分黨派同聲譴責。民進黨發言人林楚茵表示，對於中國違反國際規範與慣例，以及干涉他國內政的野蠻行為，表達嚴正譴責。中華民國是主權獨立的國家，元首出訪友邦本是正常的外交工作，然而北京當局仍一如既往，試圖限縮台灣國際空間，甚至變本加厲地以逼迫第三國的方式，阻撓我國與友邦的正常交流。林楚茵表示，甫結束的習鄭會，中國不斷吹噓「惠台」糖衣，協力者甚至說中國有「巨大的善意」，如今對台灣的粗暴打壓，對第三國的內政干涉，正是對中國官方宣傳最大的諷刺與打臉。最後林楚茵呼籲，面對中國蠻橫打壓、破壞區域和諧及侵犯我國主權的行為，朝野應不分黨派同聲譴責。更應在此刻，給予仍在崗位上努力不懈的外交與國安團隊最大的支持與打氣，讓台灣持續被世界看見，勇敢堅定地走向世界舞台。