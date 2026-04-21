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總統賴清德原訂明（22）日啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，不料總統府於今（21）日晚間召開緊急記者會宣布行程暫緩。總統府秘書長潘孟安指出，塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等三國，無預警撤回我總統專機飛航許可。此舉背後恐與北京近期的經貿打壓息息相關，中國在賴清德決定出訪後，便宣布給予非洲53國零關稅優惠，卻獨漏史瓦帝尼並實施課稅，企圖透過經濟圍堵斷我外交生路。針對中國的經貿利誘，外交部政務次長吳志中表示，北京長期以來慣用「口惠而實不至」的承諾，以貌似優渥的貿易條件誘使受援國落入「債務陷阱」。他直言，中國過去大量從非洲掠奪原物料，再傾銷低廉產品，讓非洲國家陷於工業低端，如今對史瓦帝尼實施差別關稅，正是想利用經濟壓力換取政治服從；所幸史瓦帝尼清楚兩國實質醫療與技術合作的價值，並未落入陷阱。祕書長潘孟安指出，國安團隊已掌握中國以「一帶一路」債務為籌碼，脅迫相關島國管制航空識別區，這是不符合國際慣例與飛航安全的危險行為，中國因個別政治主張受挫，便轉向對友邦進行經濟脅迫與航空封鎖，這正是國安團隊決定暫緩此次出訪的核心原因。雖然賴總統行程暫停，但府方強調，台灣與史瓦帝尼的邦誼基於實質投資而非債務脅迫，未來將改派特使出席雙慶活動。