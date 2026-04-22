蘋果iPhone 18 Pro系列雖然預計要到今年9月才會亮相，但新機配色傳聞已提前曝光。最新消息指出，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max可能推出淺藍色、深櫻桃色、深灰色與銀色共4款新色，中國微博有神人爆料，流傳出相機面板，就有類似色系，其中酒紅色就類似深櫻桃，不過，目前流出的圖片其實是第三方配件廠商製作的相機保護蓋，並非蘋果官方實機零件，最終顏色仍待蘋果正式發表確認。
中國爆料者Ice Universe近日分享一張圖片，內容可見4塊相機平台保護板，外界認為其表面處理與近期曝光的iPhone 18 Pro系列配色傳聞相符。綜合Macworld與MacRumors最新報導，蘋果目前測試中的4款顏色，分別為淺藍色、深櫻桃色、深灰色與銀色。
酒紅色最有話題 淺藍、深灰、銀色也在測試中
在4種傳聞色中，最受關注的是「深櫻桃色」或「酒紅色」版本。Macworld指出，這款新色可能成為今年iPhone 18 Pro系列的主打代表色；MacRumors也提到，先前市場傳出的深紅色，會更接近酒紅、暗紅的成熟色調。至於淺藍色則被認為走較柔和路線，深灰色與銀色則偏向Pro系列一貫的穩重風格。
流出圖並非官方實機 是第三方相機保護配件
這次曝光的圖片並不是iPhone 18 Pro實機，也不是蘋果官方零件。MacRumors指出，圖中所見其實是第三方廠商依照市場傳聞預先設計的相機鏡頭保護蓋，用來對應可能的新機配色，因此只能視為配色風向參考。
黑色恐不會回歸 外界推測其實對應深灰色
從曝光圖片來看，4款保護蓋顏色分別近似黑色、銀色、酒紅色與藍色。不過，MacRumors引述爆料者Instant Digital說法指出，蘋果今年高階新機恐怕不會推出真正的黑色版本，因此外界普遍推測，圖中的黑色更可能只是代表深灰色，而非傳統純黑配色。
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酒紅色最有話題 淺藍、深灰、銀色也在測試中
在4種傳聞色中，最受關注的是「深櫻桃色」或「酒紅色」版本。Macworld指出，這款新色可能成為今年iPhone 18 Pro系列的主打代表色；MacRumors也提到，先前市場傳出的深紅色，會更接近酒紅、暗紅的成熟色調。至於淺藍色則被認為走較柔和路線，深灰色與銀色則偏向Pro系列一貫的穩重風格。
流出圖並非官方實機 是第三方相機保護配件
這次曝光的圖片並不是iPhone 18 Pro實機，也不是蘋果官方零件。MacRumors指出，圖中所見其實是第三方廠商依照市場傳聞預先設計的相機鏡頭保護蓋，用來對應可能的新機配色，因此只能視為配色風向參考。
黑色恐不會回歸 外界推測其實對應深灰色
從曝光圖片來看，4款保護蓋顏色分別近似黑色、銀色、酒紅色與藍色。不過，MacRumors引述爆料者Instant Digital說法指出，蘋果今年高階新機恐怕不會推出真正的黑色版本，因此外界普遍推測，圖中的黑色更可能只是代表深灰色，而非傳統純黑配色。