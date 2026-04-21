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總統府今（21）日晚間宣布總統賴清德原定出訪史瓦帝尼，因中國施壓非洲三國取消飛航許可，導致出訪行程被迫暫緩，台灣民眾黨發表聲明，對中國表達嚴正抗議與譴責。民眾黨強調，中方打壓威脅不僅嚴重踐踏我國主權、干涉我國內政，更是對兩岸關係發展的負面示範，無助於台海和平。台灣民眾黨指出，中共持續蠻橫壓縮台灣外交空間、恫嚇台灣人民的作法，對於兩岸、區域關係乃至全球和平皆毫無助益。民眾黨直言，這種惡意手段不僅無法促進兩岸健康交流，反而會加劇台海緊張局勢，並「把台灣人民往反方向越推越遠」。對於我國的外交困境，台灣民眾黨表示將全力支持政府持續穩健推動外交政策、提升台灣國際能見度並維繫友邦關係。同時，民眾黨再次呼籲中國應立即停止以脅迫手段矮化台灣主權。並重申兩岸和平的核心應是透過健康有序的經貿與文化交流，藉此增添互信、降低衝突。民眾黨表示將堅定捍衛國家主權與外交空間，絕不在任何威脅恐嚇之下退縮，強調唯有在「對等、尊嚴」的前提下展開對話，才是維繫台海和平的唯一正道。