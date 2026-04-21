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總統賴清德原定明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料今（21）日驚傳中國施壓導致無法成行，總統府秘書長潘孟安證實，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國，在無預警的狀況之下，無端取消了專機飛航許可，原因就是中國以經濟脅迫在內施壓。對此，馬英九總統時代曾擔任總統專機機師、民眾黨北市議員張志豪表示，若無飛航許可硬闖，等於是侵入一個國家的領空，對方可以派軍機攔截。張志豪接受《NOWNEWS今日新聞》訪問表示，飛航經過一個國家，都要取得該國的飛航許可，因為飛到人家的領空，不管是民航機，或是特殊任務的專機，都必須有飛越領空的許可，如果沒有經過許可，硬飛過人家領空搞不好會派出戰機升空攔截，或是有其他的舉動。所以一定要取得領空飛越權，才是符合飛航安全的動作。至於是否有其他解決方法，張志豪表示，如果可以選擇繞道的方式往其他方向飛，不過現在中東情勢比較危急，或是可以往東經過美國飛，但是繞得比較遠，需要花比較多時間，從非洲西岸前往史瓦帝尼，但是是否同樣會遇到中國施壓，而且這樣安不安全，他實在也不敢講。