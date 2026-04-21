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中信兄弟近期陷入開季大低潮，戰績3勝12敗，位居聯盟墊底，落後勝差已達7場。在球隊低迷之際，陣中金手套游擊手江坤宇，也因狀況調整在今日賽前並未排入先發，他在社群平台發出157字的感性小語，溫暖告白百萬象迷，引起球迷鼓勵和回應。中信兄弟總教練平野惠一坦言，目前二軍洋投表現不盡理想，因此球團緊急找回去年在中華職棒繳出10勝3敗、防禦率僅1.91的右投手菲力士。菲力士預計於今日抵台報到，球團期望能藉由他對台灣打者的熟悉度與穩定續航力，厚植目前脆弱的先發輪值深度。除了洋投補強，兄弟打線也迎來大變陣。21日在台南亞太棒球場與統一獅的賽事，總教練平野惠一將當家游擊手江坤宇放在板凳觀察。江坤宇前14場出賽的攻擊指數（OPS）僅為.541，顯見正處於打擊低潮。對此，江坤宇今日在社群平台發出157字的感性圖文，提到自己在低潮時都會看照片，想著球迷親手交給他的心意。「有一天經過公仔店的門口上面寫著『我們買的不是玩具，是生活中的快樂』，低潮時都會看Showroom的照片。想著，當球迷親手交給我時，球迷一定是快樂的。」江坤宇表示，自己也是快樂的收藏著你們的快樂。他寫道：「這已不是單純的物品，而是像信物般的給予。踏進球場，我們快樂與共。買的已經不是一張門票，而是心的共繫。」這段文字短短1小時內吸引大量球迷湧入留言，紛紛表示「阿坤加油」、「我們永遠是你們的後盾」、「休息是為了走更長遠的路」，展現象迷不離不棄的支持。為了止住頹勢，中信兄弟今日同步調整牛棚陣容，將投手魏碩成、伍立辰下放二軍，拉上鄧朝駿與謝榮豪待命。