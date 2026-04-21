總統賴清德原定明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料今（21）日驚傳中國施壓導致無法成行，總統府秘書長潘孟安證實，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國，在無預警的狀況之下，無端取消了專機飛航許可，原因就是中國以經濟脅迫在內施壓。對此，陸委會表示嚴厲譴責，並強調中華民國是主權國家，多年來我總統曾多次出訪史國，維護邦誼是我國正當權利，中共無權置喙，更毫無立場干預。

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陸委會指出，中共日前才公布所謂10項政策措施，旋即惡意破壞我總統出訪行程，凸顯北京當局對台灣「善意是假、威脅是真」，「一手施惠、一手打壓」，國人應認清中共的兩手策略操作。

陸委會正告北京當局，中華民國有權利與世界各國交往及發展關係，中共蠻橫打壓，不會改變台灣走向世界、參與國際社會的決心。我政府將持續堅定捍衛國家主權，也呼籲國際社會共同譴責中共粗暴行徑，以實際行動支持台灣與各國交往互動的權利。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...