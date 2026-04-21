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總統賴清德原訂明日出訪非洲友邦史瓦帝尼，未料今（21）日卻在傍晚臨時召開記者會宣布暫緩，總統府證實，在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可。而國安局長蔡明彥日前才去抵達史國踩點，視導總統出訪當地期間維安任務的整備情況，未料在已核發飛越許可後再撤回，有國安人士表示，放眼望去相關案例在全世界也是絕無僅有。國安人士說明，按照國際民航規範以及慣例，飛越FIR並不能無故拒絕，這種臨時撤銷的決定，國際罕見。據了解中國是透過政治、經濟施壓第三國，使其改變飛航許可決定的主權行為，用以打壓其他國家的國際往來，此次中國對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓威脅，提出「撤銷鉅額債務豁免」、「停止融資」及「進一步經濟制裁」等經濟脅迫，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可。該人士指出，三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消。此種手法涉及干涉他國內政、衝擊飛安這樣的普世原則，中國無視於國際規則和秩序採取了粗暴做法。該人士說明，此趟規劃相關行程時，我政府皆援例依照國際慣例與國際規範，取得所有國家的飛航許可。塞席爾、模里西斯、馬達加斯三國則是在近日內，無預警接連撤回已經核發的飛越許可，情形相當不尋常、狀況極為罕見。該人士提到，史瓦帝尼是處在非洲東南沿岸的地帶，上述三國的飛航情報區則剛好位在前往史瓦帝尼的關鍵航道上，原先已同意飛越許可，卻在近日內無預警、毫無任何理由取消許可，據悉是受到北京當局的施壓與脅迫，北京打壓台灣採取新型態手段，在已核發飛越許可後再撤回，放眼望去相關案例在全世界也是絕無僅有。